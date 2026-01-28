Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor: A kampány a vudu szakaszba lépett

„A kampány a vudu szakaszba lépett” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök a Tisza Párthoz köthető akciókra reagált, miután rituálisan elégették Rétvári Bence karácsonyi üdvözletét.
orbán viktortisza pártrétvári bence

„Úgy látom a kampány a vudu szakaszba lépett, mert tegnap szegény Rétvári államtitkár úr fotúját rituálisan elégették” – mondja Facebook-videójában Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. 

Orbán Viktor (Fotó: Facebook)
A kormányfő által posztolt felvételen Vitályos Eszter kormányszóvívő pedig arról számolt be, hogy az ő plakátját vörös festékkel leöntötték a tiszás aktivisták. Mint ismert, a Tisza Párt sződligeti vezetője rituálisan elégette Rétvári Bence karácsonyi üdvözletét, rajta az államtitkár fotójával. Az égetésről szóló, a Facebookon közzétett videót a váci Tisza-jelölt is kedvelte.

 

 

