Orbán Viktor: A kormány petíciót indít Ukrajna háborús finanszírozásának az elutasítása érdekében

Határozott üzenetet fogalmazott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi terveiről.

A miniszterelnök arra figyelmeztet, hogy Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az Európai Uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon hajtaná be. Orbán Viktor szerint ez a magyar családok jövőjét veszélyeztetné, ezért a kormány petíciót indít, hogy egyértelmű üzenetet küldjön arról, hogy Magyarország nem fizeti meg az ukrajnai háború árát Fotó: Kaiser Ákos / MTI/

Orbán Viktor: Brüsszel hadisarccal terhelné meg Európát, amire Magyarország nemet mond

A miniszterelnök szerint Ukrajna a következő tíz évre 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokra, köztük Magyarországra hárítaná át.

Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani. A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk!”

– írta Orbán Viktor, aki a Facebook-bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, Magyarország nem kíván részt venni ebben a finanszírozásban.

Mi nem akarjuk kifizetni az ukrajnai háború árát, az ukrán rezsit, az elszabadult energiaárakat, nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét”

– sorolta a kormányfő, majd bejelentette, hogy a kabinet ennek kapcsán döntést hozott egy országos petíció elindításáról.

Ezért a mai napon petíciót indítunk. Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor a bejegyzésében beszámolt a kormányülés részleteiről is. Elmondása szerint a kormány ülésén meghallgatták Bóka János beszámolóját a brüsszeli háborús terv finanszírozásáról.

Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő 10 évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint a kormánytagok egyetértettek abban, hogy ezek a követelések elfogadhatatlanok.

Nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét, és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se”

– mondta, majd hozzátette, ha Magyarország engedne a brüsszeli nyomásnak, annak hosszú távú következményei lennének.

Ha beadnánk a derekunkat, a következő 10 évünk nem a magyar családokról, hanem a brüsszeli hadisarcról fog szólni”

– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint ez olyan teher lenne, amelyet a magyar emberek nem viselhetnek el.

Ezt nem engedhetjük. Számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.