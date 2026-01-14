Orbán Viktor: A kormány petíciót indít Ukrajna háborús finanszírozásának az elutasítása érdekében

Határozott üzenetet fogalmazott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi terveiről.
Orbán Viktor: Brüsszel hadisarccal terhelné meg Európát, amire Magyarország nemet mond
A miniszterelnök szerint Ukrajna a következő tíz évre 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokra, köztük Magyarországra hárítaná át.
Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani. A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk!”
– írta Orbán Viktor, aki a Facebook-bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, Magyarország nem kíván részt venni ebben a finanszírozásban.
Mi nem akarjuk kifizetni az ukrajnai háború árát, az ukrán rezsit, az elszabadult energiaárakat, nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét”
– sorolta a kormányfő, majd bejelentette, hogy a kabinet ennek kapcsán döntést hozott egy országos petíció elindításáról.
Ezért a mai napon petíciót indítunk. Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor a bejegyzésében beszámolt a kormányülés részleteiről is. Elmondása szerint a kormány ülésén meghallgatták Bóka János beszámolóját a brüsszeli háborús terv finanszírozásáról.
Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő 10 évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is”
– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint a kormánytagok egyetértettek abban, hogy ezek a követelések elfogadhatatlanok.
Nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét, és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se”
– mondta, majd hozzátette, ha Magyarország engedne a brüsszeli nyomásnak, annak hosszú távú következményei lennének.
Ha beadnánk a derekunkat, a következő 10 évünk nem a magyar családokról, hanem a brüsszeli hadisarcról fog szólni”
– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint ez olyan teher lenne, amelyet a magyar emberek nem viselhetnek el.
Ezt nem engedhetjük. Számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak”
– zárta bejegyzését a miniszterelnök.