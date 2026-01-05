Orbán Viktor sokkoló üzenete: összeomlik a liberális világrend

Orbán Viktor szerint a liberális világrend felbomlóban van, és az idei év első napjai világos figyelmeztetést adtak erre. A miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében azt írta: Donald Trump megválasztása adta meg a kegyelemdöfést annak a világrendnek, amely eddig meghatározta a nyugati politikát.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI

A kormányfő úgy fogalmazott, az új világ még „forrásban van”, és a következő évek szelesebbek, kiszámíthatatlanabbak és veszélyesebbek lesznek. Ebben a helyzetben kell a magyar embereknek 2026 áprilisában utat választaniuk.

Orbán Viktor szerint az egyik út a „brüsszeli zsákutcába” vezet, amelyet a Tisza párt képvisel. Állítása szerint a párt némi vállon veregetésért és a mentelmi jogért cserébe kiegyezne Brüsszellel, és végrehajtaná annak minden kérését. A miniszterelnök felsorolása szerint ez magában foglalná a háború támogatását, Ukrajna finanszírozását, a migránsok betelepítését és a genderpropaganda elfogadását.

Ezzel szemben Orbán Viktor azt írta, a kormány a béke és a biztonság útját kínálja. Hangsúlyozta: nem akarnak magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarják lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. A bejegyzés szerint a kormánynak terve és szándéka is van arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegye.

A miniszterelnök kiemelte: ennek alapfeltétele, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Orbán Viktor ezért kér 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől.

