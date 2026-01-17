Kései ebéd Dormándon: Orbán Viktor a miskolci DPK-gyűlés után a Hétvezér Csárdában pihent meg

A miskolci Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése után nem protokollvacsora, hanem egy klasszikus magyar csárda következett a miniszterelnök programjában. Orbán Viktor a Dormándon található Hétvezér Csárda vendége volt, ahol egy kései ebéddel zárta a napot.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videós bejegyzésében nemcsak az ételről, hanem a miskolci DPK-s háborúellenes rendezvény hangulatáról is beszélt.
A miskolci háborúellenes gyűlés után egy klasszikus magyar vendéglátóhelyen zárult a nap Orbán Viktor számára
Orbán Viktor a gyűlés utáni benyomásairól így fogalmazott:
Én nagyon jól éreztem magam, de az nem számít, az a kérdés, hogy az emberek, hogy érezték magukat és úgy éreztem, hogy tele volt energiával, meg feszültséggel, meg érdeklődéssel, meg érzelmekkel a csarnok. Ebből arra következtetek, hogy ők is jól érezhették magukat.”
Amikor a helyszínről kérdezték, a miniszterelnök derűsen reagált:
Most mindent megeszünk, amit a konyhán találunk, mert nagyon megéheztünk. Sokat dolgoztunk és már elmúlt dél. Jó lesz.”
