Kései ebéd Dormándon: Orbán Viktor a miskolci DPK-gyűlés után a Hétvezér Csárdában pihent meg

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A miskolci Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése után nem protokollvacsora, hanem egy klasszikus magyar csárda következett a miniszterelnök programjában. Orbán Viktor a Dormándon található Hétvezér Csárda vendége volt, ahol egy kései ebéddel zárta a napot.
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésMiskolc

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videós bejegyzésében nemcsak az ételről, hanem a miskolci DPK-s háborúellenes rendezvény hangulatáról is beszélt.

A miskolci háborúellenes gyűlés után egy klasszikus magyar vendéglátóhelyen zárult a nap Orbán Viktor számára
Fotó: Facebook /Orbán Viktor

A miskolci háborúellenes gyűlés után egy klasszikus magyar vendéglátóhelyen zárult a nap Orbán Viktor számára

Orbán Viktor a gyűlés utáni benyomásairól így fogalmazott:
 

Én nagyon jól éreztem magam, de az nem számít, az a kérdés, hogy az emberek, hogy érezték magukat és úgy éreztem, hogy tele volt energiával, meg feszültséggel, meg érdeklődéssel, meg érzelmekkel a csarnok. Ebből arra következtetek, hogy ők is jól érezhették magukat.”

Amikor a helyszínről kérdezték, a miniszterelnök derűsen reagált:

Most mindent megeszünk, amit a konyhán találunk, mert nagyon megéheztünk. Sokat dolgoztunk és már elmúlt dél. Jó lesz.”

 

