Orbán Viktor: Jöjjön a független, szabad Magyarország!

Orbán Viktor: Kommunisták el!
„Azért jöttem Miskolcra, hogy jöjjön a független, szabad Magyarország, hogy emellett agitáljak."
Volt idő, amikor Miskolc adta a Fidesz egyik alelnökét. Ő Brüsszelben nagyon szépen helytállt, tette hozzá a miniszterelnök.
Orbán Viktor, felidézve a régi közös történeteket a miskolciakkal és a környékbeliekkel, elmondta: hogy
a jövőben is számíthatnak rá.
Orbán Viktor: Az ütem jó, az irány jó, csak még nagyon sok a munka
A miniszterelnököt a közönség soraiból kérdezik az első kérdés arra vonatkozott, hogy mit tud ajánlani, azzal kapcsolatban, hogy ne költözzenek el vagy költözzenek vissza.
A miniszterelnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy
közös szülői felelősség a politikáról beszélgetni a fiatalokkal, azért, hogy érezzék, hogy milyen fontos a döntésük.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a sport is nagy jelentőségű a fiatalok nevelésében, hiszen csapatjáték van, alázat, közös döntések, ezt leginkább manapság a sporton keresztül kaphatják meg.
Miskolc a rendszerváltáskor egy vesztes város volt. Azt érdemes megnézni most, hogy hová jutott Miskolc, szocialista iparvárosból, mi lett.
A munkanélküliséget megfeleztük, 10 év alatt a bérek háromszorosára növekedtek, kettőezer tízben 36 milliárd forint adósságot átvállalt a kormányzat Miskolctól"
– mondta el a miniszterelnök.
Az ütem jó, az irány jó, csak még nagyon sok a munka. Azzal kapcsolatban, hogy miért maradjanak helyben a fiatalok, elsőként megjegyezte:
most az első lakáshoz jutás óriási lehetőség a fiataloknak.
A biztonság jobb, mint volt, a szakképzés jobb és ahogyan fogalmazott:
A szakmunkásoké a jövő.
Mindennek az előfeltétele az, hogy
ne vigyék el őket katonának Ukrajnába.
A Tisza és a DK a legnagyobb európai háborús uszítók partjaihoz tartoznak Brüsszelben és ott mind a háborúról beszélnek. Arról állapodtak meg ezek az emberek, hogy katonákat fognak küldeni Ukrajnába.
Mi nem küldünk se katonát se pénzt Ukrajnába
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a miskolciak mikor várhatják valamilyen jelentős, modern ipari beruházás megvalósítását. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban úgy kezdte válaszát, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet mindenhol megkérdeznek tőle.
Van egy nagy kínai beruházás, a Bosch két új telephelyet nyitott, van egy koreai gyár és van egy egyetem, valamint az a körül kialakuló high-tech környezet.
Azt a döntést, hogy ilyen közepes beruházásokat szeretnének itt látni, vagy egy nagy beruházást, az a miskolciak múlik. Eldöntik és a kormányzat mellettük áll"
– mutatott rá.
A közoktatásban nagy küzdelmet folytatunk, vannak szellemi és szakmai kihívások, válaszolta a miniszterelnök egy pedagógus kérdésére. De vannak politikai problémák is, mutatott rá a miniszterelnök.
Egy új technológiai korszakban élünk, ha nem tudod kezelni a modern eszközöket, akkor nem tudsz részt venni a termelésben vessződ ezzel együtt az is kérdés, hogy mennyire káros a fiatalokra a sok „kütyü”
– hívta fel a figyelmet.
A miniszterelnök szerint fontos a kommunikáció az oktatást irányítók és a tanárok között. Mostanra a tanárok átlagfizetése kilencszázezer forint fölé fog menni, de az együttműködés így sem gördülékeny, a következő ciklus munkája lesz ezt elsimítani, tette hozzá.
Arra a felvetésre pedig, hogy kik a barátaink a világban, a miniszterelnök sorolta: az Egyesült Államok, Kína, a türk világ országai, valamint Oroszország is, amennyiben a közös gazdasági érdekek mentén kialakított kapcsolatot nézzük. És ha megnézzük, akkor a németekkel is nagyon jól kijövünk, bár
hosszú volt a történelem
– tette hozzá.
Olaszországgal kifejezetten jó együttműködésben vagyunk,
ők nem a Brüsszellel szembeni harccal érik el eredményeiket, hanem más módszerekkel. Az olaszokra a színpadi az kellékek figyelembevételével lehet számítani.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
nincs magyar felemelkedés, nincs sikeres, biztonságos nemzetstratégia, a szerbekkel való stratégiai együttműködés nélkül.
A balkán folyamatos veszélyt jelent az instabilitása miatt. Azt a térséget senki más nem tudja stabilizálni, csak a szerbek.
Történelmileg a legmagasabb szintre jutottunk a szerb magyar együttműködésben.Nagy érték az, amit a szerbekkel összehoztunk"
– mutatott rá Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Ezek a tervek a következő ciklusra
Az, hogy Magyarországot belekényszerítik egy háborúba, mindennapos veszély.
Minden nagyívű, jövőbeni terv első feltétele, hogy ki kell maradni a háborúból. A második az az, hogy nem szabad odaadni a pénzünket az ukránoknak. A harmadik előfeltétel a teljes foglalkoztatottság.
– hangsúlyozta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy ilyen háborús időkben is lehetnek terveik a kormányzatnak.
A negyedik feltétel, pedig
a családalapú társadalom megőrzése. Azt képviseljük, hogy a társadalom nem az egyénekre épül, hanem a családra.
A következő ciklusban azt szeretnénk elérni, hogy
- egymillió forint legyen az átlagbér
- és négyszázezer forint legyen a minimálbér,
- végig szeretnénk vinni a tizennegyedik havi nyugdíj teljes kifizetését, ők ledolgozták az életüket az országért, amit kapnak, az a munkájuk érdeme.
– hangsúlyozta.
Építeni akarunk egy új agrárgazdaságot – tette hozzá, a maximumot szeretnénk odaadni a gazdáknak.
Magyarország teljes energiafüggetlenségét szeretnénk elérni a következő években
A miniszterelnök elmondta, a történelem során mindent elvettek tőlünk, ami energiaként vagy nyersanyagként szolgálhatna.
Két válaszunk van arra, hogy hogyan lehet egy ilyen országban energiafüggetlenséget kialakítani:
- az egyik az atomenergia
- a másik a napenergia.
Magyarország képes lesz nagy napenergia tároló eszközöket telepíteni, most van folyamatban a lakossági energiatárolás kialakítása, támogatása. Ami az olajat és a gázt illeti, ott vásárolunk.
Azerbajdzsánban van gázmezőnk, máshol olajmezők. Gondoskodunk arról is, hogy Magyarország ilyen értelemben is biztonságos legyen"
– hívta fel a figyelmet.
Orbán Viktor: Ez a nagy tervem
Én nem azért jöttem a politikába, hogy miniszterelnök legyek. Azért jöttem a politikába, hogy nagy dolgokat csináljunk”
– mondta el a miniszterelnök a tervekkel kapcsolatban, hozzátéve:
A történelemben úgy húzták meg a határokat, úgy igazították a nemzetközi politikát, hogy mi magyarok mindig kicsik, mindig szegények legyünk. És én azért vagyok a politikában, hogy ezt megváltoztassuk.
A magyarok legyenek nagyok és gazdagok, legyenek újra erősek, ez a nagy terv igazából.”
Orbán Viktor: Az a világ, ami jön, a szakmunkásokat fogja a legtöbbre értékelni
Orbán Viktor a cigánysággal kötött megállapodásról elmondta, hogy 2010-ben kötött egy megállapodást, ez két pontból állt:
- az első, hogy kapsz munkát, de akkor járjál be dolgozni,
- a második, hogy segítünk a gyereknevelésben, de akkor járasd a gyereket iskolába.
Az a világ, ami jön, a szakmunkásokat fogja a legtöbbre értékelni, ezért nagyon fontosnak tartja a miniszterelnök azt, hogy a szakképzésben kell nagy tömegben részt venni a cigány fiataloknak.
2010 után a cigány közösség nagy része be tudott kapcsolódni a munkaalapú társadalomba. Mások csak beszéltek, mi nagyon sokat tettünk a cigányokért az elmúlt 15 évben
– tette hozzá a miniszterelnök.
Jelenleg nyolcvanezer ingatlanban nincs vezetékes vízszolgáltatás. A következő 4 évben ezzel foglalkozni kell hiszen ez akár több százezer embert is érinthet – tette hozzá.
A kormányfő a cigányság polgárosodásával, középosztályosodásával kapcsolatban kiemelte, a felnőttek esetében a munkahelyteremtés, a fiatalok esetében pedig az oktatás a kulcsfontosságú.
Orbán Viktor: Minden választási évben csökkentettük a költségvetési hiányt
Orbán Viktor az államadóssággal kapcsolatban elmondta, az egy évben megtermelt jövedelmüknek 73-74 százaléka az adósságunk teljes összege.
Ennek a kamatát kell minden évben kifizetnünk. Ezt megörököltük, itt van, ezt le kell magunkról dolgozni. Talán már Trianon óta is így van ez
– hívta fel a figyelmet.
A mostani intézkedésekkel – az adókedvezmények, a családtámogatások, a lakáshoz jutás – szembe állítani ezt a tényt, az butaság, mondta el azzal kapcsolatban, hogy ellenzéki oldalról sokszor ezt hozzák fel.
Mi vagyunk az a kormány, amelyik minden választási évben a költségvetési hiányt csökkentette nem pedig növelte”
– hangsúlyozta.
Nyugat Európában valódi háborús készülődés van
A háború nagyon közel van, kopogtat az ajtón. Az európaiak odaadtak eddig 193 milliárd eurót az ukránoknak, most odaadnak nekik megint 90 milliárd eurót. Most az ukránok benyújtottak egy nyolcszáz milliárdos igényt
– közölte a miniszterelnök.
Európában lejtmenet van, nincs pénz, ezért az európaiak felvesznek hitelt, hogy odaadják az ukránoknak.
Amikor majd lejár a hitelszerződés,
az ukránok nem tudnak fizetni, a bankárok elviszik az európaiak pénzét, előtte pedig folyamatosan szedik a kamatokat
– vázolta a miniszterelnök a helyzetet.
Erre azt mondják az európai vezetők, hogy úgy nem megyünk tönkre, hogy legyőzzük az oroszokat a fronton. Ész majd azok jóvátételt fizetnek a nyugat-európai országoknak vagy Ukrajnának. Az egész egy mese.
Ha van erkölcsileg helyes, a magyar érdekeket képviselő álláspont, az az, hogy nem szabad belesodródott a háborúba"
– hangsúlyozta a minszterelnök.
Senki sem tudja biztosan, hogy sikerül-e kimaradni, a Tisza és a DK nem akar kimaradni, ha ők nyerik a választást akkor jön a háború. A Tisza Párt európai főnöke, Manfred Weber, az elsőszámú háborús uszító.
Mi úgy építjük nemzetközi kapcsolatainkat, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból. Ezt a döntést most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra."
– szögezte le végül.
A miniszterelnök szerint azért fontos a miskolci DPK, „mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk”.
Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát – »ameddig csak kell«. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába – »békefenntartónak«. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona – újraindították a sorkatonaságot. Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk.”
– osztotta meg gondolatait Orbán Viktor.