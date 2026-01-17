Orbán Viktor: Jöjjön a független, szabad Magyarország!

A miniszterelnök szerint azért fontos a miskolci DPK, „mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk”.

Orbán Viktor: Kommunisták el!

„Azért jöttem Miskolcra, hogy jöjjön a független, szabad Magyarország, hogy emellett agitáljak."

Volt idő, amikor Miskolc adta a Fidesz egyik alelnökét. Ő Brüsszelben nagyon szépen helytállt, tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor, felidézve a régi közös történeteket a miskolciakkal és a környékbeliekkel, elmondta: hogy

a jövőben is számíthatnak rá.

Orbán Viktor: Az ütem jó, az irány jó, csak még nagyon sok a munka

A miniszterelnököt a közönség soraiból kérdezik az első kérdés arra vonatkozott, hogy mit tud ajánlani, azzal kapcsolatban, hogy ne költözzenek el vagy költözzenek vissza.

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

közös szülői felelősség a politikáról beszélgetni a fiatalokkal, azért, hogy érezzék, hogy milyen fontos a döntésük.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a sport is nagy jelentőségű a fiatalok nevelésében, hiszen csapatjáték van, alázat, közös döntések, ezt leginkább manapság a sporton keresztül kaphatják meg.

Miskolc a rendszerváltáskor egy vesztes város volt. Azt érdemes megnézni most, hogy hová jutott Miskolc, szocialista iparvárosból, mi lett.

A munkanélküliséget megfeleztük, 10 év alatt a bérek háromszorosára növekedtek, kettőezer tízben 36 milliárd forint adósságot átvállalt a kormányzat Miskolctól"

– mondta el a miniszterelnök.

Az ütem jó, az irány jó, csak még nagyon sok a munka. Azzal kapcsolatban, hogy miért maradjanak helyben a fiatalok, elsőként megjegyezte:

most az első lakáshoz jutás óriási lehetőség a fiataloknak.

A biztonság jobb, mint volt, a szakképzés jobb és ahogyan fogalmazott:

A szakmunkásoké a jövő.

Mindennek az előfeltétele az, hogy

ne vigyék el őket katonának Ukrajnába.

A Tisza és a DK a legnagyobb európai háborús uszítók partjaihoz tartoznak Brüsszelben és ott mind a háborúról beszélnek. Arról állapodtak meg ezek az emberek, hogy katonákat fognak küldeni Ukrajnába.

Mi nem küldünk se katonát se pénzt Ukrajnába

– hangsúlyozta a miniszterelnök.