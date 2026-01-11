Orbán Viktor most kimondta, amit sokan nem mernek

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzé tett egyik friss videós bejegyzésében a nemzeti egység jelentőségéről beszélt, amelyet ő a politikai közösségek működésének alapfeltételeként határozott meg.
Orbán Viktor szerint a nemzeti egység közös értékekre, felelősségvállalásra és bajtársiasságra épül
A kormányfő megfogalmazása szerint a valódi összefogás nem kampányszlogen, hanem belső tartás és közös hit kérdése.
A miniszterelnök felvetette a kérdést:
Miért fontos a bajtársiasság egy politikai pártban?”
Válaszában egyértelművé tette:
Azért, mert csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre.”
Orbán Viktor szerint a széthúzó, belső vitákkal terhelt politikai formációk alkalmatlanok arra, hogy egy egész országot összefogjanak. Mint fogalmazott:
Egy 26 tagból álló csipetcsapatnak vagy MSZP-s, DK-s módra széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást és egységet teremtsen az országban.”
A kormányfő hangsúlyozta, hogy lehet ironizálni az együttműködés politikáján, lehet elnevezéseket gyártani, de egy nemzet életében vannak megkerülhetetlen alapértékek.
Egy nemzet életében nincs fontosabb, mint az összefogás, nincs fontosabb, mint a nemzet jövőjébe vetett közös hit, vagyis a nemzeti egység”
- mondta Orbán Viktor, aki szerint ma Magyarországon egyetlen politikai közösség képes ezt az egységet megteremteni és fenntartani.
Ma ezt csak mi, a Fidesz–KDNP tudja megadni Magyarországnak”
- hangsúlyozta a miniszterelnök.