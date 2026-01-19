Orbán Viktor: A vidék mi vagyunk

A Fidesz a Budapest Kongresszusi Központban tartotta Országos Önkormányzati Fórumát, ahol Orbán Viktor a párt választási stratégiájának egyik alapvetéséről beszélt. Arról, hogy a kormánypárt országos jelenléte és vidéki gyökerei különleges politikai erőt jelentenek.

A Fidesz–KDNP országos hálózata és vidéki beágyazottsága adja a kormánypárt legnagyobb erejét – hangsúlyozta a miniszterelnök a Budapest Kongresszusi Központban megrendezett Országos Önkormányzati Fórumon. Orbán Viktor szerint a választási győzelem kulcsa a mozgósítás, különösen ott, ahol a Fidesz „nem vendég, hanem otthon van”, azaz vidéken. (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor szerint a Fidesz ereje vidéken gyökerezik, és ott dől majd el a választás

A vidék mi vagyunk. A Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!”

– mondta a miniszterelnök, aki szerint ez a különbség határozza meg a politikai verseny lényegét is.

A fórumon Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött a párt helyi vezetőinek és aktivistáinak is arra vonatkozóan, hogy szerinte a következő időszak legfontosabb feladata a párt saját szavazóinak a mozgósítása.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „a Fidesz–KDNP szívcsakrája vidéken van”, innen indul ki az a politikai energia, amely országos győzelmekhez vezet, ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a Fidesz sikere nem egy-egy régióra épül, hanem az egész országra kiterjedő hálózatra.