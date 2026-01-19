Orbán Viktor: A vidék mi vagyunk

A Fidesz a Budapest Kongresszusi Központban tartotta Országos Önkormányzati Fórumát, ahol Orbán Viktor a párt választási stratégiájának egyik alapvetéséről beszélt. Arról, hogy a kormánypárt országos jelenléte és vidéki gyökerei különleges politikai erőt jelentenek.
Orbán Viktor szerint a Fidesz ereje vidéken gyökerezik, és ott dől majd el a választás
A vidék mi vagyunk. A Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk!”
– mondta a miniszterelnök, aki szerint ez a különbség határozza meg a politikai verseny lényegét is.
A fórumon Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött a párt helyi vezetőinek és aktivistáinak is arra vonatkozóan, hogy szerinte a következő időszak legfontosabb feladata a párt saját szavazóinak a mozgósítása.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „a Fidesz–KDNP szívcsakrája vidéken van”, innen indul ki az a politikai energia, amely országos győzelmekhez vezet, ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a Fidesz sikere nem egy-egy régióra épül, hanem az egész országra kiterjedő hálózatra.