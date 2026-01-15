Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

Olvasta?

Lecsap az időjárási gyilkos hármas: jobb, ha ezeken a helyeken ki sem lép a házból

orbán

Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát + videó

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor személyesen adta át az egymilliomodik gondosórát, amellyel újabb mérföldkőhöz érkezett az idősek biztonságát szolgáló program. A miniszterelnök Facebook-videójában hangsúlyozta: egyetlen gombnyomás életet menthet, az eszköz pedig eddig már több mint hetvenezer alkalommal segített vészhelyzetben. A Gondosóra-program különösen a téli időszakban jelent felbecsülhetetlen támogatást, amikor a gyors segítség akár életet is menthet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbánorbán viktorminiszterelnök

Ildikó néninek adtuk át az egymilliomodik gondosórát. Egy gombnyomás életet menthet! Igényelje Ön is! – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor.

Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát + videó
Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök azonban nem csak a gondosórával készült, egy csokor virágot is vitt a gondosóra egymilliomodik felhasználójának.

Ez valami őrület!

– reagált az asszony a kormányfő megérkezésére, aki elmondta, hogy régóta nagy tisztelője a miniszterelnöknek. A Gondosóra-program egyedülálló a világon. Az eszköz eddig már több mint hetvenezer életet mentett meg. A program ráadásul havazás idején is azonnali segítséget jelent, ilyenkor ugyanis különösen felértékelődik a gyors segítség szerepe. 

A gondosóra egyetlen gombnyomással nyújt támogatást vészhelyzetben, legyen szó elesésről, rosszullétről vagy közlekedési balesetről.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!