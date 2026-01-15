Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát + videó

Ildikó néninek adtuk át az egymilliomodik gondosórát. Egy gombnyomás életet menthet! Igényelje Ön is! – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor.

Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök azonban nem csak a gondosórával készült, egy csokor virágot is vitt a gondosóra egymilliomodik felhasználójának.

Ez valami őrület!

– reagált az asszony a kormányfő megérkezésére, aki elmondta, hogy régóta nagy tisztelője a miniszterelnöknek. A Gondosóra-program egyedülálló a világon. Az eszköz eddig már több mint hetvenezer életet mentett meg. A program ráadásul havazás idején is azonnali segítséget jelent, ilyenkor ugyanis különösen felértékelődik a gyors segítség szerepe.

A gondosóra egyetlen gombnyomással nyújt támogatást vészhelyzetben, legyen szó elesésről, rosszullétről vagy közlekedési balesetről.