Orbán Viktor dörgedelmes üzenete Brüsszelnek: nem mindenki meri ezt mondani Ursula mamának

Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Brüsszelben mégsem lassítanak – szólított fel Orbán Viktor miniszterelnök.
orbán viktor

Orbán Viktor már többször utalt rá, hogy amióta a „három német” (Von der Leyen, Weber, Merz) irányítja az Európai Uniót, olyan szintű az elnyomás, hogy az európai kormányok nem mernek szembemenni Brüsszel akaratával.

Orbán Viktor: A biztos választás a Fidesz.
Orbán Viktor: A biztos választás a Fidesz
Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök rámutatott, hogy az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Magyarországon ez az arány 95 százalék!

Míg az európai kormányokban nincs meg sem az erő, sem az akarat, addig Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 

meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét”

 – jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy a nemzeti kormány meg is teszi, amire az emberek felhatalmazták.

Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tisza pártot. Ami tele van fogott emberrel, és olyanokkal, akik ezer szálon kötődnek hozzájuk.

Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának”

 – fogalmazott a miniszterelnök.

Áprilisban ezért kell biztosra menni.

A biztos választás pedig a Fidesz”

 – zárta gondolatait Orbán Viktor.

 

