Orbán Viktor dörgedelmes üzenete Brüsszelnek: nem mindenki meri ezt mondani Ursula mamának

Orbán Viktor már többször utalt rá, hogy amióta a „három német” (Von der Leyen, Weber, Merz) irányítja az Európai Uniót, olyan szintű az elnyomás, hogy az európai kormányok nem mernek szembemenni Brüsszel akaratával.

Orbán Viktor: A biztos választás a Fidesz

Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök rámutatott, hogy az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Magyarországon ez az arány 95 százalék!

Míg az európai kormányokban nincs meg sem az erő, sem az akarat, addig Magyarország az egyik kivétel. A magyarok

meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét”

– jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy a nemzeti kormány meg is teszi, amire az emberek felhatalmazták.