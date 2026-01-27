Orbán Viktor: Aki ránk szavaz, az nem kockáztat

„Aki ránk szavaz, az nem kockáztat” – Orbán Viktor Facebook-videójában a kormány eddigi intézkedéseit sorolta fel, hangsúlyozva, hogy a Fidesz a biztos választás. A miniszterelnök a nyugdíjemeléseket, a minimálbér és a garantált bérminimum növelését, a 25 év alattiak SZJA-mentességét, valamint az Európában legalacsonyabb rezsiárakat emelte ki.
„Aki ránk szavaz, az nem kockáztat. Aki ránk szavaz, az biztosra megy. Aki ránk szavaz, az biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!” – írja Facebook-videója fölött Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
A kormányfő a felvételen emlékeztet arra is, hogy
- bevezették a 13. és a 14. havi nyugdíjat,
- jelentősen emelték a minimálbért és a garantált bérminimumot,
- a 25 év alatti fiatalok számára személyi jövedelemadó-mentességet biztosítottak,
- miközben Magyarországon továbbra is a legalacsonyabbak a rezsiköltségek egész Európában.
