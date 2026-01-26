Orbán Viktor két szó társaságában osztotta meg Alice Weidel gondolatait

Kártérítést és pénzvisszafizetést követel Weidel

Alice Weidel a videóban arról beszélt, hogy Ukrajnának kártérítést kellene fizetnie a Németországot ért gazdasági károkért.

Az AfD társelnöke szerint Berlinnek vissza kellene követelnie a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is, mert – mint fogalmazott – Németország nem finanszírozhatja saját gazdasági érdekeinek lerombolását. Weidel élesen bírálta a berlini kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz kancellárt. Szerinte az elmúlt évek döntései súlyosan károsították Németország energiaellátását és versenyképességét – mindezt úgy, hogy a német emberek fizetik meg az árát.