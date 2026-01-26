Orbán Viktor két szó társaságában osztotta meg Alice Weidel gondolatait

A magyar kormányfő TikTok-bejegyzésben osztotta meg Alice Weidel, az AfD társelnökének videóját, amelyben a politikus nyíltan kimondta: aki részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában, az nem lehet Németország barátja. Orbán Viktor a megosztáshoz csupán ennyit fűzött hozzá:
„Alice Weidel is right!”
– vagyis Alice Weidelnek igaza van.
Kártérítést és pénzvisszafizetést követel Weidel
Alice Weidel a videóban arról beszélt, hogy Ukrajnának kártérítést kellene fizetnie a Németországot ért gazdasági károkért.
Az AfD társelnöke szerint Berlinnek vissza kellene követelnie a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is, mert – mint fogalmazott – Németország nem finanszírozhatja saját gazdasági érdekeinek lerombolását. Weidel élesen bírálta a berlini kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz kancellárt. Szerinte az elmúlt évek döntései súlyosan károsították Németország energiaellátását és versenyképességét – mindezt úgy, hogy a német emberek fizetik meg az árát.