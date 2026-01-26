Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

orbán viktor

Orbán Viktor két szó társaságában osztotta meg Alice Weidel gondolatait

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar miniszterelnök TikTok-oldalán osztotta meg Alice Weidel videóját, amelyben a német ellenzéki politikus kemény állításokat fogalmazott meg az Északi Áramlat felrobbantásáról és Ukrajna felelősségéről. Orbán Viktor mindössze két szóval reagált – de azok nem hagynak teret félreértésnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorészaki áramlatészaki áramlat felrobbantásaalice weidelkártérítés

A magyar kormányfő TikTok-bejegyzésben osztotta meg Alice Weidel, az AfD társelnökének videóját, amelyben a politikus nyíltan kimondta: aki részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában, az nem lehet Németország barátja. Orbán Viktor a megosztáshoz csupán ennyit fűzött hozzá: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor két szóval üzent Alice Weidelnek (Forrás: AFP)

„Alice Weidel is right!”

 – vagyis Alice Weidelnek igaza van.

Alice Weidel dörgedelmes üzenetet küldött Zelenszkijnek!

Kártérítést és pénzvisszafizetést követel Weidel

Alice Weidel a videóban arról beszélt, hogy Ukrajnának kártérítést kellene fizetnie a Németországot ért gazdasági károkért. 

Az AfD társelnöke szerint Berlinnek vissza kellene követelnie a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is, mert – mint fogalmazott – Németország nem finanszírozhatja saját gazdasági érdekeinek lerombolását. Weidel élesen bírálta a berlini kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz kancellárt. Szerinte az elmúlt évek döntései súlyosan károsították Németország energiaellátását és versenyképességét – mindezt úgy, hogy a német emberek fizetik meg az árát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!