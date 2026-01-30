Orbán Viktor: Az áprilisi választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés

Az áprilisi parlamenti választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés vagy nem – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor kijelentette: ha nemzeti kormány lesz, akkor marad, ha nem nemzeti kormány, hanem brüsszeli kormány van, akkor ezt el fogják törölni. Hozzátette:

nem az extra hideg miatt bevezetett rezsistopot, hanem úgy ahogy van, az egészet.

Brüsszelben ugyanis vita zajlik arról, hogy betiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását. A rezsicsökkentés alapja az olcsóbb orosz energia, ha az nincs, akkor nincs rezsicsökkentés – hangsúlyozta.

Orbán Viktor: Komoly fenyegetés kopogtat az emberek ajtaján

Ha valaki azt mondja, az a célja – mint ahogy a Tisza energiapolitikusai ezt mondják –, hogy le kell válni az orosz gázról meg olajról, azzal azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége van.

Az egész rendszer a feje tetejére fog állni, és akkor kezdődik a családoknak egy alkalmazkodási periódus,

„hogy a fészkes fenébe fogják a két-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni abból a jövedelmükből, amely nyilván nem tud ugyanilyen gyorsan növekedni"

– mondta a kormányfő, megjegyezve: