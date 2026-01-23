Orbán Viktor: „Atombomba-jellegű mellberúgás” az EU Ukrajnának szánt pénzcsomagja

Hírlevél
Orbán Viktor szerint az Európai Unió befogadta Ukrajna 800 milliárd dolláros finanszírozási igényét, miközben a döntésről szóló dokumentumot titkosították. A miniszterelnök úgy fogalmazott: az uniós lépés „atombomba-jellegű mellberúgás”, amely hosszú távú eladósodást és további, százmilliárdos hadikiadásokat vetít előre.
Orbán ViktorminiszterelnökUkrajna

Orbán Viktor szerint az Európai Unió befogadta Ukrajna finanszírozása ügyében benyújtott, összesen 800 milliárd dolláros igényt. A miniszterelnök erről úgy beszélt, hogy egy olyan dokumentum került a birtokukba, amely az ukrán követelés teljes elfogadásáról szól, ugyanakkor azt titkosították, így nyilvánosságra nem hozható.

Orbán Viktor, béketanács
Orbán Viktor Forrás: Facebook

A kormányfő hangsúlyozta: Eddig abban bíztak, hogy az uniós intézmények megpróbálják majd enyhíteni vagy csökkenteni az ukrán igényt, ezzel szemben azonban „úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet”. 

Orbán Viktor szerint ez önmagában is súlyos következményekkel jár.

Elmondása szerint a dokumentum részletezi, miként állna elő a következő tíz évben a 800 milliárd dollár, amelyet két lépcsőre bontanak: 

  • egy 500 és 
  • egy 300 milliárdos csomagra.

A miniszterelnök szerint ez a konstrukció lényegében eladósodást jelent az Európai Unió számára.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy a dokumentum a 800 milliárd dolláron túl további, mintegy 700 milliárd dolláros hadikiadási szükségletről is beszél a következő tíz évre vetítve. Megfogalmazása szerint ez az információ „atombomba-jellegű mellberúgás” volt azok számára, akik eddig más forgatókönyvre számítottak.

 

