Orbán Viktor: „Atombomba-jellegű mellberúgás” az EU Ukrajnának szánt pénzcsomagja

Orbán Viktor szerint az Európai Unió befogadta Ukrajna finanszírozása ügyében benyújtott, összesen 800 milliárd dolláros igényt. A miniszterelnök erről úgy beszélt, hogy egy olyan dokumentum került a birtokukba, amely az ukrán követelés teljes elfogadásáról szól, ugyanakkor azt titkosították, így nyilvánosságra nem hozható.

Orbán Viktor Forrás: Facebook

A kormányfő hangsúlyozta: Eddig abban bíztak, hogy az uniós intézmények megpróbálják majd enyhíteni vagy csökkenteni az ukrán igényt, ezzel szemben azonban „úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet”.

Orbán Viktor szerint ez önmagában is súlyos következményekkel jár.

Elmondása szerint a dokumentum részletezi, miként állna elő a következő tíz évben a 800 milliárd dollár, amelyet két lépcsőre bontanak:

egy 500 és

egy 300 milliárdos csomagra.

A miniszterelnök szerint ez a konstrukció lényegében eladósodást jelent az Európai Unió számára.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy a dokumentum a 800 milliárd dolláron túl további, mintegy 700 milliárd dolláros hadikiadási szükségletről is beszél a következő tíz évre vetítve. Megfogalmazása szerint ez az információ „atombomba-jellegű mellberúgás” volt azok számára, akik eddig más forgatókönyvre számítottak.