Orbán Viktor békepárti stratégiája került a középpontba a digitális polgári körök miskolci háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök a rendezvényen a jövőre vonatkozó politikai és gazdasági célokat is világosan körvonalazta, hangsúlyozva: Magyarország számára a béke és a nemzeti érdekek védelme az elsődleges.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, Orbán Viktor a békepárti tábor sikerstratégiáját mutatta be, szemben az általa kiüresedőnek nevezett baloldali politikával. Mint írta, a magyar jobboldal célja, hogy Magyarország erős, gazdag és szuverén ország maradjon.

A miniszterelnök a beszédében kitért arra is, hogy Európa eddig több mint 200 milliárd eurót költött a háborúra, miközben újabb, mintegy 800 milliárd dolláros ukrán pénzügyi igény megjelenése fenyegeti az uniós tagállamokat. Szánthó Miklós értékelése szerint ez már nem pusztán külpolitikai kérdés, hanem közvetlen pénzügyi és szuverenitási kockázat, amely a béreket, a nyugdíjakat és a családok biztonságát is érinti.