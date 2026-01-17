Orbán Viktor békepárti stratégiája került a középpontba a digitális polgári körök miskolci háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök a rendezvényen a jövőre vonatkozó politikai és gazdasági célokat is világosan körvonalazta, hangsúlyozva: Magyarország számára a béke és a nemzeti érdekek védelme az elsődleges.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, Orbán Viktor a békepárti tábor sikerstratégiáját mutatta be, szemben az általa kiüresedőnek nevezett baloldali politikával. Mint írta, a magyar jobboldal célja, hogy Magyarország erős, gazdag és szuverén ország maradjon.
A miniszterelnök a beszédében kitért arra is, hogy Európa eddig több mint 200 milliárd eurót költött a háborúra, miközben újabb, mintegy 800 milliárd dolláros ukrán pénzügyi igény megjelenése fenyegeti az uniós tagállamokat. Szánthó Miklós értékelése szerint ez már nem pusztán külpolitikai kérdés, hanem közvetlen pénzügyi és szuverenitási kockázat, amely a béreket, a nyugdíjakat és a családok biztonságát is érinti.
Orbán Viktor békepárti stratégiájának alapját négy pontban határozta meg:
- Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból;
- nem szabad finanszíroznia az ukrán hadviselést;
- fenn kell tartani a teljes foglalkoztatottságot;
- és családalapú társadalomban kell gondolkodni.
Ezek együtt adják azt az alapot, amely nélkül a gazdasági növekedés és a társadalmi stabilitás nem tartható fenn.
Ha ez a stabil alap megmarad, a kormány a következő ciklusban konkrét célokat kíván megvalósítani. Szánthó Miklós összegzése szerint ezek közé tartozik az egymilliós átlagbér elérése, a 400 ezer forintos minimálbér, a 14. havi nyugdíj végigvitele, egy új agrárgazdasági modell kialakítása, az energiafüggetlenség megteremtése, valamint a mesterséges intelligencia nemzeti érdekű alkalmazása.
A főigazgató szerint a politikai választóvonal egyértelmű:
a magyar jövő építése vagy az ukrán háború finanszírozása.
Mint fogalmazott, ebben a helyzetben különös jelentősége van Orbán Viktor több mint három és fél évtizedes külpolitikai tapasztalatának, amely szerinte garanciát jelent arra, hogy Magyarország békés és önálló növekedési pályán maradjon.