Orbán Viktor öt legfontosabb üzenete a miskolci Háborúellenes gyűlésről

Orbán Viktor beszédében úgy fogalmazott, hogy a Fidesz–KDNP ki akar maradni az ukrajnai háborúból, de a Tisza Párt és a DK nem. Ha a jelenlegi kormánypártok nyerik a választást, akkor marad a béke, ha viszont a baloldali erők nyernek, akkor jön a háború – jelentette ki.
1. A választások képlete: Fidesz = béke, Tisza és DK = háború
„Ők az európai háborús uszító pártszövetséghez tartoznak, ők az európai háborúpárt magyar lerakata, a Tisza Párt európai főnöke, Manfred Weber az első számú európai háborús uszító” – mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta: biztosan tudjuk, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál abból kimaradni. Ha Magyarországon Brüsszel-párti kormány lesz, akkor
beletolnak bennünket a háborúba és abba a gazdaságpolitikába, ami a háborút finanszírozza. Az egy hadigazdaság lesz, és akkor az összes tervre keresztet vethetünk”
– figyelmeztetett.
2. Cél a minimálbér-emelés, a 14. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés megtartása
A miniszterelnök kijelentette: a kormányoldal a következő ciklusban 700 ezer forint helyett egymillió forintos átlagfizetést, a jelenlegi, mintegy 310-320 ezer forint helyett 400 ezer forintos minimálbért, valamint a 14. havi nyugdíj teljes kifizetését akarja elérni. Hangsúlyozta: a nyugdíjasok többsége ma is aktív; ők nem eltartottak, nem „alamizsnát” kapnak, hanem ledolgozták az életüket az országért, és a nyugdíjuk a munkájuk következménye.
A miniszterelnök kiállt a magyar agrárgazdaság modernizálása mellett és hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek beépítését kívánja elérni a magyar emberek mindennapi életébe.
Az a nagy terv, hogy a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek minél erősebbek”
– jelentette ki.
3. Energiafüggetlenség és új agrárgazdaság
A miniszterelnök kifejtette, hogy a kormány célja az új agrárgazdaság felépítése. Jelenleg az EU 80 százalékos felső korlátot húz a tagállamoknak a saját gazdáik támogatására, azonban Magyarország nem tudott ennyit adni nekik az elmúlt időszakban, mert más fejlesztéseket előrébb soroltak.
Ugyanakkor a kormány 2024-ben megindította az új agrárpolitikát, melynek keretében „a maximumot akarja odaadni a gazdáknak” és az élelmiszeriparnak.
Orbán Viktor szerint az agrárreformnak két-három éven belül fantasztikus eredményei lesznek. „Abból indulunk ki, hogy abból kell megélni, amihez értünk. Ehhez biztosan értünk” – szögezte le.
Az energiapolitikáról szólva a kormányfő emlékeztetett arra, hogy Magyarországtól a két világháborút követően mindent elvettek, ami energiaként szolgálhatna. Ezért az elérendő célok közé sorolta
Magyarország teljes energiafüggetlenségét, amelyet a nukleáris energia (Paks II.) és a napenergia-tárolókapacitás fejlesztésével kívánnak megvalósítani.
4. Személyes cél: a magyarok legyenek nagyok, gazdagok és erősek!
Orbán Viktor kitért arra is, hogy nem kifejezetten azért érkezett a politikába, hogy miniszterelnök legyen. „Nem mondom, hogy ártatlan vagyok benne (…), de
én azért jöttem a politikába, mert nagy dolgokat akartam csinálni, illetve nagy dolgokban akartam részt venni”
– fogalmazott.
Hozzátette: a nemzeti kormány alapvető terve, hogy megváltoztassák azt a történelmi hibát, hogy Magyarország sorsát az első világháború elvesztése után az ellenségei jelölték ki, akik úgy húzták meg a határokat és „úgy igazították a nemzetközi politikát, hogy a magyarok mindig kicsik és szegények legyenek.”
Én azért vagyok a politikában, hogy ezt megváltoztassuk. És a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek minél erősebbek. Ez a nagy terv”
– szögezte le Orbán Viktor.
5. Stratégiai kérdés a cigányság felzárkóztatása
A kormányfő a magyar jövő egyik legfontosabb kérdésének nevezte a cigánysággal való együttműködést. Emlékeztetett: 2010-ben kötött egy máig érvényes megállapodást a cigánysággal, melynek két fő eleme: „kapsz munkát, de akkor járj be dolgozni”, illetve „segítünk a gyereknevelésben, de akkor járasd a gyereket iskolába”.
A kormányfő szerint ezzel elindult a cigányság polgárosodása, a középosztályhoz való felzárkóztatása.
Orbán Viktor összefoglalva azt üzente Miskolcról, hogy csak békében lehetnek nagy magyar tervek. „Megőrizni a családalapú társadalmat, a munkaalapú gazdaságot, nem odaadni a pénzt az ukránoknak és nem menni háborúba. Ha ez megvan, akkor beszélhetünk nagy tervekről” – szögezte le a miniszterelnök.