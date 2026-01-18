Orbán Viktor öt legfontosabb üzenete a miskolci Háborúellenes gyűlésről

Orbán Viktor beszédében úgy fogalmazott, hogy a Fidesz–KDNP ki akar maradni az ukrajnai háborúból, de a Tisza Párt és a DK nem. Ha a jelenlegi kormánypártok nyerik a választást, akkor marad a béke, ha viszont a baloldali erők nyernek, akkor jön a háború – jelentette ki.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén a miskolci DVTK Arénában, 2026. január 17-én (Fotó: MTI/MKI/Kaiser Ákos)

1. A választások képlete: Fidesz = béke, Tisza és DK = háború

„Ők az európai háborús uszító pártszövetséghez tartoznak, ők az európai háborúpárt magyar lerakata, a Tisza Párt európai főnöke, Manfred Weber az első számú európai háborús uszító” – mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta: biztosan tudjuk, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál abból kimaradni. Ha Magyarországon Brüsszel-párti kormány lesz, akkor

beletolnak bennünket a háborúba és abba a gazdaságpolitikába, ami a háborút finanszírozza. Az egy hadigazdaság lesz, és akkor az összes tervre keresztet vethetünk”

– figyelmeztetett.