Képeken a történelmi pillanat: így alakult meg a Béketanács

50 perce
Megalakult a Béketanács. A miniszterelnök közösségi oldalán képek formájában örökítette meg az eseményt.
Orbán Viktor

„Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon” – fogalmazott Orbán Viktor

Galéria: Orbán Viktor: Megalapítottuk a Béketanácsot – fotók
Orbán: Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot. Együtt dolgozunk a békéért.

 

 

