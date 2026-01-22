Képeken a történelmi pillanat: így alakult meg a Béketanács

Megalakult a Béketanács. A miniszterelnök közösségi oldalán képek formájában örökítette meg az eseményt.
„Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon” – fogalmazott Orbán Viktor
Orbán: Szavak helyett tettek. Megalapítottuk a Béketanácsot. Együtt dolgozunk a békéért.
