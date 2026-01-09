Csúszásveszély! Orbán Viktor a belügyminiszterrel egyeztetett

Orbán Viktor azonban kiemelte, hogy a mostani nehéz időjárási helyzet miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket, hanem minden a tervek szerint halad.

Orbán Viktor a belügyminiszterrel egyeztetett. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök közölte,

A helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb.”

Messenger csatornáján arra is felhívta a figyelmet, hogy holnaptól az ónos eső több gondot okoz, mint a hó. Ugyanis az Ausztria és Szlovénia felöl érkező légtömegek végigmennek az ország egész déli részén. A veszélyes területek

Zala vármegyében, Somogynak is a déli részén, és onnan tovább haladva Bács déli részén, és Csongrád vármegyében lehetnek.”

Orbán Viktor kérte, hogy főként azokon a területen mindenki közlekedjen óvatosan.

Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra!”

– zárta gondolatait a miniszterelnök.