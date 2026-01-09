Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új fejlemény a svájci tűzvészben – őrizetbe vettek egy gyanúsítottat

Ezt látnia kell!

Nagy a baj: hatalmas lyuk tátong a Föld védőpajzsán, drámai a helyzet

orbán viktor

Csúszásveszély! Orbán Viktor a belügyminiszterrel egyeztetett

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az utak járhatóak, de az egészségügyön nagy nyomás van. Sok az elcsúszásokból adódó végtagtörés – számolt be Orbán Viktor miniszterelnök, miután Pintér Sándorral egyeztetett telefonon az extrém időjárás következtében kialakult rendkívüli helyzetről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorpintér sándorónos esőhóhelyzetvis maior

Orbán Viktor azonban kiemelte, hogy a mostani nehéz időjárási helyzet miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket, hanem minden a tervek szerint halad.

Orbán Viktor a belügyminiszterrel egyeztetett.
Orbán Viktor a belügyminiszterrel egyeztetett. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök közölte, 

A helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb.”

Messenger csatornáján arra is felhívta a figyelmet, hogy holnaptól az ónos eső több gondot okoz, mint a hó. Ugyanis az Ausztria és Szlovénia felöl érkező légtömegek végigmennek az ország egész déli részén. A veszélyes területek 

Zala vármegyében, Somogynak is a déli részén, és onnan tovább haladva Bács déli részén, és Csongrád vármegyében lehetnek.”

Orbán Viktor kérte, hogy főként azokon a területen mindenki közlekedjen óvatosan.

Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra!”

 – zárta gondolatait a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!