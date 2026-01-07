Orbán Viktor fontos üzenetet közölt a hóhelyzet miatt

Az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését – írta Orbán Viktor miniszterelnök.
Az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében, amihez képeket is csatolt.
A miniszterelnök hozzátette:
A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését.
A kormányfő korábban egy videót is megosztott a közösségi oldalán a védekezéssel kapcsolatban, íme:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!