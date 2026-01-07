Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump olyat mondott a NATO-ról, amire senki sem számított – mutatjuk!

Fontos!

Hamarosan jön a havazás harmadik hulláma, és valami olyan, ami eddig még nem volt

Orbán Viktor

Orbán Viktor fontos üzenetet közölt a hóhelyzet miatt

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését – írta Orbán Viktor miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorhavazásoperatív törzshóhelyzetvédekezés

Az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében, amihez képeket is csatolt.

Orbán Viktor miniszterelnök az Operatív Törzsnél
Orbán Viktor miniszterelnök az Operatív Törzsnél

A miniszterelnök hozzátette:

A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését.

A kormányfő korábban egy videót is megosztott a közösségi oldalán a védekezéssel kapcsolatban, íme:

Szentkirályi: Karácsony Gergely a lapát vége helyett billentyűzetet ragadott, és másokra mutogat

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!