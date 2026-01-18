Orbán Viktor bemutatta, hogy mennyit fejlődött Miskolc 2010 óta

Miskolc a rendszerváltás vesztese volt. Egy szocialista iparváros, amely nem csak munkahelyeket veszített el, nem csak megélhetést veszített el, nem csak pénzt veszített, hanem úgy érezte, hogy lefele csúszik. Miskolc szocialista iparváros volt, de ma már egy modern ipari központ! – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott a miskolci háborúellenes gyűlésen

A miniszterelnök kifejtette:

A munkanélküliséget megfeleztük, 43 ezer új munkahely jött létre 2010 óta, és tíz év alatt a bérek háromszorosára növekedtek, a szegénység 2010-ben még 30 százalékos volt, ma már csak 18 százalékos, átvállaltunk adósságot 2010-ben az önök városától 36 milliárd forintot, amit az előző városvezetés hozott össze, azt 2010-11-ben egy mozdulattal levettük ezt a terhet Miskolc városáról.

Szóval azt gondolom, hogy az ütem jó, az irány jó, csak még nagyon-nagyon sok a munka. És persze az is kell mindahhoz, hogy a pénzünket, a miskolciak pénzét se vigyék el Ukrajnába. Arra a pénzre itt van szükség, azt mi nem küldünk, a magyarok munkájának, gyümölcsének Magyarországon kell hasznosulnia, se katonát, se pénzt nem küldünk, és akkor Miskolc is tud tovább fejlődni! – hangsúlyozta Orbán Viktor.