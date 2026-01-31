Magyarország a nyertesek között marad – Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen

A nagysikerű Háborúellenes Gyűlések hatvani állomásán ismét a miniszterelnök felszólalása adja meg az esemény súlyát: Orbán Viktor beszédében a nemzeti petíció tétjéről, az ukrajnai háború európai uniós összefüggéseiről, az Ukrajnából érkező politikai és diplomáciai mesterkedésekről, valamint a küszöbön álló választások jelentőségéről szól a résztvevőkhöz.

Orbán Viktor most is nagyívű és tartalmas beszéddel készül a hatvani Háborúellenes Gyűlésre (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Kábítószert soha!

Orbán Viktor beszédét Hatvannal való, korántsem mindig zökkenőmentes kapcsolatának felidézésével kezdte, hangsúlyozva, hogy a várossal közös történetük nem volt minden időszakban felhőtlen. Tréfásan hozzátette:

Én is évekig udvaroltam a feleségemnek, és így jártunk mi is hatvannal."

A miniszterelnök méltatta Pajtók Gábor egri országgyűlési képviselőt, akit még egyetemi éveiből ismer, valamint Horváth Lászlót, aki – szavai szerint – az elmúlt időszakban a kábítószer elleni küzdelem egyik legmarkánsabb zászlóvivőjévé vált. Hozzátette, hogy Horváth Lászlót még a rendszerváltás előtti időkből ismeri, és sok erőt kívánt a nehéz küzdelemhez, amit vállalt.

Sosem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa a kábítószert"

– szögezte le a miniszterelnök arra utalva, hogy az ENSZ-ben liberalizálni akarták a kábítószereket, amit az UEurópai Unió 26 országa el is fogadott. De mi ezt nem fogadtuk el, ezért pedig elítéltek minket - mondta a miniszterelnök.

Jelentős fejlődés Hatvanban és országosan a Fidesz-kormányzás alatt

A Fidesz-kormány időszakában országos és helyi szinten is számottevő eredmények születtek: összesen 91 vidéki kórházat újítottak fel köztük az egyik a hatvani kórház. Az óvodai férőhelyek száma 13 százalékkal bővült. Hatvanban a gépkocsik száma 40 százalékkal emelkedett, ami a város gazdasági megerősödését jelzi, ezzel párhuzamosan a bűnözés mértéke 50 százalékkal csökkent. A foglalkoztatás terén is érdemi javulás történt: a munkanélküliség 42 százalékkal mérséklődött a Fidesz kormányzásának köszönhetően. A város válláról levettek 1,4 milliárd forint adósságot 2011-ben.

Beruházási hullám Hevesben: ipari fejlesztések és elkerülők formálják a térséget

Heves megye sem maradt ki a fejlesztésekből: a térségbe érkező beruházások összértéke és munkahelyteremtő hatása is jelentős. A megyében egy 500 milliárd forintos kínai beruházás valósul meg, amely mintegy 900 új munkahelyet teremt, tovább erősítve a helyi gazdaságot.