Orbán Viktor beszéde az Önkormányzati Fórumon – kövesse nálunk élőben!

A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek. Ti vagytok a hivatásosok. Ha a hivatásosok bizonytalanok, az önkéntesek nem mozdulnak meg. A 2026-os választás azon dől majd el, hogy az önkormányzati vezetők hajlandók-e bele állni ebbe a küzdelembe – fogalmazott Orbán Viktor az Önkormányzati Fórumon.

A miniszterelnök hozzátette: egy olyan választás előtt állunk, ahol mozgósítási verseny zajlik majd. Mi, jobboldaliak vagyunk többen, a kormány munkáját támogató erők vannak többen, a kérdés csak az, hogy elvisszük-e őket választani.

Orbán Viktor szerint ideje feltenni azokat a kérdéseket, amelyek 16 év után felhalmozódtak az önkormányzati rendszerben. Sokan használták a finomhangolás kifejezést ennek kapcsán. A kormányfő azt javasolja, ne finomhangoljunk. Hozzátette: szükség van egy számvetésre.

A beszéd kapcsán érdemes megjegyezni, hogy Navracsics Tibor korábban bejelentette: hozzányúlhat a kormány az önkormányzati rendszerhez a 2026-os választások után.

A tárcavezető szerint folynak az előkészületek, majd január elején megkezdik a konzultációsorozatot, ahogyan azt tették az önazonosság-védelmi törvény vagy a versenyképes járások program kidolgozása során.

„Most az önkormányzati szövetségekkel kezdjük a konzultációt, majd ismét a polgármesterek, helyi képviselők, vármegyei közgyűlési elnökök és vármegyei testületi tagokkal fogunk konzultálni.”

A célunk az, hogy valamikor a választás után egy átfogó, önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tegyünk le az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek és mindenkinek elnyeri a tetszését

– mondta Navracsics Tibor.