Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elment az eszük: Brüsszel az Egyesült Államok ellen készül háborúra

Olvasta?

A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

Orbán Viktor

Orbán Viktor betekintést engedett a kulisszák mögé

37 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnöknek köszönhetően bepillantást kaptunk az operatív törzs munkájába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorkulisszatitkokoperatív törzshóhelyzet

Orbán Viktor miniszterelnök betekintést engedett az operatív törzs működésének kulisszái mögé a videójában, íme:

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll.

Operatív Törzs: rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-t!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!