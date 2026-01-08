Orbán Viktor betekintést engedett a kulisszák mögé

Orbán Viktor miniszterelnök betekintést engedett az operatív törzs működésének kulisszái mögé a videójában, íme:

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A rendőrök, a polgárőrök, a szociális munkások figyelik a közterületeket, a hajléktalanok előtt minden melegedőhely és szociális intézmény nyitva áll.