Orbán Viktor különleges videóval üzent – ezt önnek is látnia kell!

Kovács Dániel Sándor, Géberjén község polgármestere és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés tagja mondta el Orbán Viktor legújabb videóbejegyzésében, hogy biztonságos és békés Magyarországon élünk, ezért is van tétje a jövő áprilisi választásoknak. A miniszterelnök megköszönte minden résztvevőnek, hogy ott voltak a háborúellenes gyűléseken.

Budapest, 2025. december 31. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) évzáró interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A polgármester a videóban elmondta, azt látta, hogy egy olyan biztonságos és stabil Magyarország valósul meg, ami mellett a korosztálya, illetve a fiatalabbak is tudnak stabilabban jövőt tervezni. Ahogyan fogalmaz Kovács Dániel:

„Biztonságos és békés Magyarországon élünk, és én ezért gondolom, hogy

az egyik legfontosabb intézkedés azok a migrációellenes jogszabályok, illetve a határkerítés létrehozása volt, ami ezeket a nyugodt hétköznapokat garantálja.”

Orbán Viktor békekoalíciójának minél nagyobb súlyt kell adni

A polgármester szerint úgy érhető el leghamarabb a béke, hogyha

a globálisan létrejövő békekoalíciónak minél nagyobb súlyt adnak, és a nyugat-európai országok vezetői is belátják azt, hogy a béke csak így érhető el.

A jövővel kapcsolatban Kovács elmondta: