Orbán Viktor különleges videóval üzent – ezt önnek is látnia kell!

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken! – írta a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében pénteken. Orbán Viktor friss videóbejegyzésében Géberjén polgármestere mondja el, mit jelent a biztonság és a stabilitás, miben látja a jövő áprilisi választások tétjét.
Kovács Dániel Sándor, Géberjén község polgármestere és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés tagja mondta el Orbán Viktor legújabb videóbejegyzésében, hogy biztonságos és békés Magyarországon élünk, ezért is van tétje a jövő áprilisi választásoknak. A miniszterelnök megköszönte minden résztvevőnek, hogy ott voltak a háborúellenes gyűléseken.

A polgármester a videóban elmondta, azt látta, hogy egy olyan biztonságos és stabil Magyarország valósul meg, ami mellett a korosztálya, illetve a fiatalabbak is tudnak stabilabban jövőt tervezni. Ahogyan fogalmaz Kovács Dániel:

„Biztonságos és békés Magyarországon élünk, és én ezért gondolom, hogy

az egyik legfontosabb intézkedés azok a migrációellenes jogszabályok, illetve a határkerítés létrehozása volt, ami ezeket a nyugodt hétköznapokat garantálja.”

Orbán Viktor békekoalíciójának minél nagyobb súlyt kell adni

A polgármester szerint úgy érhető el leghamarabb a béke, hogyha

a globálisan létrejövő békekoalíciónak minél nagyobb súlyt adnak, és a nyugat-európai országok vezetői is belátják azt, hogy a béke csak így érhető el.

A jövővel kapcsolatban Kovács elmondta:

A jövő áprilisi választások tétjét abban látom, hogyha nem a polgári és keresztény közösség nyeri meg a választásokat, akkor a kislányommal, Franciskával nem biztosított az a jövő, hogy néhány év múlva akár a városaink terein együtt fagylaltozhassunk békében és biztonságban.”

 

 

