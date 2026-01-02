Orbán Viktor különleges videóval üzent – ezt önnek is látnia kell!

Kovács Dániel Sándor, Géberjén község polgármestere és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés tagja mondta el Orbán Viktor legújabb videóbejegyzésében, hogy biztonságos és békés Magyarországon élünk, ezért is van tétje a jövő áprilisi választásoknak. A miniszterelnök megköszönte minden résztvevőnek, hogy ott voltak a háborúellenes gyűléseken.
A polgármester a videóban elmondta, azt látta, hogy egy olyan biztonságos és stabil Magyarország valósul meg, ami mellett a korosztálya, illetve a fiatalabbak is tudnak stabilabban jövőt tervezni. Ahogyan fogalmaz Kovács Dániel:
„Biztonságos és békés Magyarországon élünk, és én ezért gondolom, hogy
az egyik legfontosabb intézkedés azok a migrációellenes jogszabályok, illetve a határkerítés létrehozása volt, ami ezeket a nyugodt hétköznapokat garantálja.”
Orbán Viktor békekoalíciójának minél nagyobb súlyt kell adni
A polgármester szerint úgy érhető el leghamarabb a béke, hogyha
a globálisan létrejövő békekoalíciónak minél nagyobb súlyt adnak, és a nyugat-európai országok vezetői is belátják azt, hogy a béke csak így érhető el.
A jövővel kapcsolatban Kovács elmondta:
A jövő áprilisi választások tétjét abban látom, hogyha nem a polgári és keresztény közösség nyeri meg a választásokat, akkor a kislányommal, Franciskával nem biztosított az a jövő, hogy néhány év múlva akár a városaink terein együtt fagylaltozhassunk békében és biztonságban.”