Erős fotót osztott meg Orbán Viktor a szombati kongresszusról

Szombaton hivatalosan is elrajtolt a Fidesz-KDNP kampánya az áprilisi parlamenti választásra. Orbán Viktor újabb fotót osztott meg az eseményről a közösségi oldalán.
Orbán ViktorFideszkongresszus

„A biztos választás 🧡” – üzente Orbán Viktor, megismételve a kormánypártok legújabb kampányszlogenjét. A miniszterelnök egy fotót mellékelt a bejegyzéshez, amelyen a Fidesz 106 képviselőjelöltje látható. 

Hadrendbe álltak Orbán Viktor vezetésével

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a Fidesz–KDNP tegnap megtartotta 31. kongresszusát a budapesti Hungexpón, ahol a pártszövetség bejelentette a 106 képviselőjelöltjét az áprilisi országgyűlési választásra. 41 körzetben új jelöltet választottak, 65-ben pedig maradtak a korábbi politikusok.

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor is, akit hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek szavaztak meg a küldöttek. A kormányfő beszédében a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva, hogy csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes.

Kiderült továbbá, hogy a kormánypártoknak ezúttal a „Biztos választás" lesz a kampányszlogenjük. 

 

