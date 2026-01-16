Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a hazai gáztartalékról

Az éves fogyasztás messze negyven százaléka feletti tartalékkal kezdtük meg a telet. Nem is kell a tartalékot felhasználnunk, vagy ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok – mondta el Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
orbán viktormagyarországtélgáztartaléktűzifa

Bőségesen van gáztartalék, az éves fogyasztás messze negyven százaléka feletti tartalékkal kezdtük meg a telet – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2026. január 16-án
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos) 
Fotó: Kaiser Ákos / MTI/MKF

Orbán Viktor: Nem akadt el az ország gázellátása

Orbán Viktor kifejtette: nem is kell a tartalékot felhasználnunk, vagy ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Nem akadt el az ország gázellátása – rögzítette a kormányfő.

Kiemelte:

ez kulcskérdés, mert ha nem jönne gáz és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk. De nem vagyunk és messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugati országokban ez megszokott

tette hozzá.

Orbán Viktor a nemzeti petícióról: A magyar kormány az egyetlen, amely kikéri az emberek véleményét

Kitért a tűzifa kérdésére is és elmondta: akiknek nincs bevezetve a gáz vagy nem tudják kifizetni, nem tudnak árammal fűteni, azoknak szükségük van tűzifára.

Minden télen van tűzifa-támogatási akciója a kormánynak, amit most megdupláztak és a módszereken is változtattak.

Az önkormányzatokat bevonva, egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el a sok tízezer köbméter tűzifát az emberekhez.

Felső korlát nélküli elszámolás van, az operatív törzs és a belügyminiszter arra kapott felhatalmazást, hogy a szükséges famennyiséget állítsák elő, akármennyibe is kerül – közölte.

Olyan helyzet ne legyen, hogy valaki azért fagy meg, vagy nem jut ilyen támogatáshoz, mert a költségvetési keret kimerült”

– tette hozzá.

 

