Orbán Viktor fontos bejelentést tett a hazai gáztartalékról

Bőségesen van gáztartalék, az éves fogyasztás messze negyven százaléka feletti tartalékkal kezdtük meg a telet – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
Orbán Viktor: Nem akadt el az ország gázellátása
Orbán Viktor kifejtette: nem is kell a tartalékot felhasználnunk, vagy ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Nem akadt el az ország gázellátása – rögzítette a kormányfő.
Kiemelte:
ez kulcskérdés, mert ha nem jönne gáz és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk. De nem vagyunk és messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugati országokban ez megszokott
– tette hozzá.
Kitért a tűzifa kérdésére is és elmondta: akiknek nincs bevezetve a gáz vagy nem tudják kifizetni, nem tudnak árammal fűteni, azoknak szükségük van tűzifára.
Minden télen van tűzifa-támogatási akciója a kormánynak, amit most megdupláztak és a módszereken is változtattak.
Az önkormányzatokat bevonva, egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb rendszerben juttatják el a sok tízezer köbméter tűzifát az emberekhez.
Felső korlát nélküli elszámolás van, az operatív törzs és a belügyminiszter arra kapott felhatalmazást, hogy a szükséges famennyiséget állítsák elő, akármennyibe is kerül – közölte.
Olyan helyzet ne legyen, hogy valaki azért fagy meg, vagy nem jut ilyen támogatáshoz, mert a költségvetési keret kimerült”
– tette hozzá.