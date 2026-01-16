Orbán Viktor fontos bejelentést tett a hazai gáztartalékról

Bőségesen van gáztartalék, az éves fogyasztás messze negyven százaléka feletti tartalékkal kezdtük meg a telet – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 2026. január 16-án

Orbán Viktor: Nem akadt el az ország gázellátása

Orbán Viktor kifejtette: nem is kell a tartalékot felhasználnunk, vagy ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Nem akadt el az ország gázellátása – rögzítette a kormányfő.

Kiemelte:

ez kulcskérdés, mert ha nem jönne gáz és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk. De nem vagyunk és messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugati országokban ez megszokott

– tette hozzá.