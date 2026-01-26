Orbán Viktor: Brüsszel betiltaná az orosz gázt – pont, mint a Tisza

Jogorvoslat és határozott fellépés Brüsszellel szemben

Orbán Viktor bejelentette: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet, mert az szerinte súlyosan sérti a tagállami jogokat és a józan gazdasági racionalitást. A miniszterelnök világossá tette, hogy a döntés nemcsak Brüsszel, hanem a Tisza álláspontjával is egybeesik, hiszen mindkettő az energiaszállítások ellehetetlenítését eredményezné. A bejegyzésben egyértelmű üzenet is elhangzott:

A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!”

Orbán Viktor szerint a kormány továbbra is minden eszközzel fellép azért, hogy a magyar családok ne fizessék meg Brüsszel elhibázott energiapolitikájának árát.