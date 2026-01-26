Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Ezt látnia kell!

Rakétavetős merénylet a városháza előtt – felrobbantották volna a polgármestert

orbán viktor

Orbán Viktor: Brüsszel betiltaná az orosz gázt – pont, mint a Tisza

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel döntése szerint 2027-től megtiltanák az orosz gáz importját az Európai Unióban – erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint ez a lépés nyílt szankció, amely súlyosan veszélyezteti a rezsicsökkentést és a magyar családok biztonságát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktoreurópai uniótiltásrezsicsökkentésorosz gázszállítás

A kormányfő közösségi oldalán reagált az Európai Unió legújabb döntésére, amely 2027-től teljesen kizárná az orosz gázt az uniós piacról. Orbán Viktor hangsúlyozta: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor egyértelművé tette: a rezsi ügyében nincs kompromisszum (Forrás: MTI)

A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg.

A rezsivédelemre költött összeg ötszörösét követeli Magyarországtól Ukrajna

Jogorvoslat és határozott fellépés Brüsszellel szemben

Orbán Viktor bejelentette: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet, mert az szerinte súlyosan sérti a tagállami jogokat és a józan gazdasági racionalitást. A miniszterelnök világossá tette, hogy a döntés nemcsak Brüsszel, hanem a Tisza álláspontjával is egybeesik, hiszen mindkettő az energiaszállítások ellehetetlenítését eredményezné. A bejegyzésben egyértelmű üzenet is elhangzott: 

A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!” 

Orbán Viktor szerint a kormány továbbra is minden eszközzel fellép azért, hogy a magyar családok ne fizessék meg Brüsszel elhibázott energiapolitikájának árát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!