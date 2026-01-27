Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

orbán viktor

Orbán Viktor leleplezte Brüsszel gátlástalan hazugságát

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel eladósítja Európát azért, hogy Ukrajnát finanszírozza – figyelmeztetett a kormányfő közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint miközben azt állítják, hogy kölcsönről van szó, amelyet majd visszafizetnek, a valóság egészen más képet mutat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorukrajnabrüsszelhiteleladósodás

Brüsszel eladósítja Európát azért, hogy Ukrajnát finanszírozza – figyelmeztetett Orbán Viktor. A kormányfő szerint miközben azt állítják, hogy kölcsönről van szó, amelyet majd visszafizetnek, a valóság egészen más képet mutat.

Orbán Viktor
Orbán Viktor figyelmeztetett: Brüsszel háborús döntései mögött nincs valósi fedezet, ezért akar Európát adósságba verni (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Von der Leyen véget vetne az olcsó rezsinek, a Tisza tapsol

Hitelek, milliárdok, illúziók

Orbán Viktor részletesen beszélt az eddigi pénzügyi döntésekről, amelyek szerinte súlyos terhet raknak Európa jövőjére. 

A háborúhoz pénz kell. A nálam futó számsor azt mutatja, hogy eddig elküldtünk Európából Ukrajnába 195 milliárd eurót. Most döntöttek újabb 90 milliárd euró elküldéséről.”

– fogalmazott a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak nincs saját forrása minderre, ezért hitelt vesz fel, majd ezt továbbadja Ukrajnának, szintén hitelként, abban bízva, hogy azt egyszer visszafizetik. Orbán Viktor élesen fogalmazott a politikai ígéretekkel kapcsolatban is, amikor úgy fogalmazott: 

Úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.”

 Álláspontja szerint a brüsszeli döntések nem a békét szolgálják, hanem elhúzzák a háborút, miközben Európa gazdaságát egyre mélyebb adósságba taszítják. A kormányfő szerint Magyarország érdeke továbbra is a béke és az eladósodás megállítása.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!