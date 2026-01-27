Orbán Viktor leleplezte Brüsszel gátlástalan hazugságát

Hitelek, milliárdok, illúziók

Orbán Viktor részletesen beszélt az eddigi pénzügyi döntésekről, amelyek szerinte súlyos terhet raknak Európa jövőjére.

A háborúhoz pénz kell. A nálam futó számsor azt mutatja, hogy eddig elküldtünk Európából Ukrajnába 195 milliárd eurót. Most döntöttek újabb 90 milliárd euró elküldéséről.”

– fogalmazott a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak nincs saját forrása minderre, ezért hitelt vesz fel, majd ezt továbbadja Ukrajnának, szintén hitelként, abban bízva, hogy azt egyszer visszafizetik. Orbán Viktor élesen fogalmazott a politikai ígéretekkel kapcsolatban is, amikor úgy fogalmazott:

Úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.”

Álláspontja szerint a brüsszeli döntések nem a békét szolgálják, hanem elhúzzák a háborút, miközben Európa gazdaságát egyre mélyebb adósságba taszítják. A kormányfő szerint Magyarország érdeke továbbra is a béke és az eladósodás megállítása.