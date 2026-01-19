Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül, nekünk nemet kell mondanunk

Újabb határozott hangvételű videós Facebook-bejegyzést tett közzé Orbán Viktor, amelyben arra figyelmeztet, hogy Brüsszelben és Nyugat-Európában már nem békéről, hanem háborús felkészülésről beszélnek.
Orbán Viktor szerint a tét immár nem pusztán politikai vita, hanem Magyarország jövője és biztonsága
Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek. Most már a sorsunk a tét. Ne hagyjuk, hogy minket is belerángassanak!”
- fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor videójában több olyan nyilatkozatot is idézett, amelyek szerinte egyértelműen azt mutatják: az ukrajnai háború brüsszeli támogatói már háborús korszakról beszélnek. A háborúpárti uniós politikusok részéről elhangzott többek között, hogy „ideje áttérni a háborús gondolkodásmódra”, „Európának harcolnia kell”, valamint hogy „fegyvereket küldünk, most már végre tankokat is”. A miniszterelnök szerint ezek a kijelentések világossá teszik, milyen irányba halad az európai politika.
A felsorolt nyilatkozatok alapján Brüsszel eddig közel 170 milliárd eurónyi katonai és pénzügyi támogatást biztosított Ukrajnának, és a tervek szerint ennél is többre lesz szükség. Orbán Viktor hangsúlyozta: a brüsszeli vezetők deklarált célja az, hogy „bármi áron és ameddig szükséges” fenntartsák Ukrajna pénzügyi stabilitását.
A kormányfő szerint mindez óriási költségekkel jár, amelyeket végső soron az európai emberekkel, köztük a magyarokkal fizettetnének meg. A magyar kormány álláspontja ezzel szemben világos és következetes.
Brüsszel háborúra készül. A költség hatalmas. És egyre csak nő. Brüsszelnek Ukrajna lett a legfontosabb. De mi nem kérünk Brüsszel terveiből. Mondjunk nemet a háborúra”
- fogalmazott a videós bejegyzésében a kormányfő.