Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Veszély

Rendkívüli állapotot hirdettek Amerikában – Trump bejelentést tett

Orbán Viktor

Brüsszel hadat üzent a magyar családoknak – ez mindenkit érint

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor arról beszélt a péntek reggeli rádióinterjújában, hogy százezerszámra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a magyar családok, ha nincs rezsicsökkentés és a januári rezsistop.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorrezsistopKossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

Százezerszámra kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe a családok, ha egyáltalán nincs semmilyen rezsicsökkentés Magyarországon – jelentette ki a Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 30-án. (MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában 
Fotó: Fischer Zoltán / MTI/MKF

Orbán Viktor elmondta, ha nem vezetik be a januári rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy annál is többel nőtt volna a családok rezsiszámlája.

Orbán Viktor: Az áprilisi választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés

 

Ma Magyarországon az egy különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, ami sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, és ami az energiarendszeren belül keletkező profitot elvonja és visszaosztja támogatás formájába úgy, hogy leszorítja az árakat – mutatott rá, hozzátéve, 

ez egyedülálló rendszer, amiért minden évben meg kell harcolni és az EU-ban ki is akarják nyírni.

A kormányfő azzal indokolta, hogy mindenkire vonatkozik a rezsistop: ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, akkor rengeteg igazságtalanság jött volna létre, és elköltenek rengeteg pénzt, az emberek pedig úgy érezték volna, hogy igazságtalan lett a rendszer.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!