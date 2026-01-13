Orbán Viktor: Brüsszel lesöpörné a térképről a keresztény civilizációt

Orbán Viktor kijelentette: Brüsszel bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki csöndben marad; mi nem fogunk.

Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Folytatjuk a lázadást!

Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége”

– fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette:

Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország, és nem engedünk be egyetlen migránst sem.”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az alapvető európai kultúra alappillére a

családcentrikusság,

a kereszténység

és a hazaszeretet.

Azt javaslom nektek, folytassuk a lázadást!”

– zárta gondolatait.