Orbán Viktor: Brüsszel lesöpörné a térképről a keresztény civilizációt

A miniszterelnök Brüsszel migrációpárti politikájáról beszélt a Fidesz tisztújító kongresszusán. Orbán Viktor leszögezte és újra megerősítette: Magyarország megőrzi keresztény kultúráját, és nem lesz bevándorlóország.
Orbán Viktor kijelentette: Brüsszel bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki csöndben marad; mi nem fogunk.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Folytatjuk a lázadást!

Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége”

– fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette:

Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország, és nem engedünk be egyetlen migránst sem.”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az alapvető európai kultúra alappillére a 

  • családcentrikusság,
  • a kereszténység
  • és a hazaszeretet.

Azt javaslom nektek, folytassuk a lázadást!”

– zárta gondolatait.

 

