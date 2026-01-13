Orbán Viktor: Brüsszel lesöpörné a térképről a keresztény civilizációt

A miniszterelnök Brüsszel migrációpárti politikájáról beszélt a Fidesz tisztújító kongresszusán. Orbán Viktor leszögezte és újra megerősítette: Magyarország megőrzi keresztény kultúráját, és nem lesz bevándorlóország.
Orbán Viktor kijelentette: Brüsszel bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki csöndben marad; mi nem fogunk.
Orbán Viktor: Folytatjuk a lázadást!
Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége”
– fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette:
Ez nem a magyar út! Magyarország megőrzi keresztény kultúráját. Mi nem leszünk bevándorlóország, és nem engedünk be egyetlen migránst sem.”
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az alapvető európai kultúra alappillére a
- családcentrikusság,
- a kereszténység
- és a hazaszeretet.
Azt javaslom nektek, folytassuk a lázadást!”
– zárta gondolatait.
