Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

„És hogy mindezt honnan kellene Brüsszel szerint előteremteni?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök, majd kifejtette: „A teljesség igénye nélkül: elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a Csok-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnám.”

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben, 2025. december 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: Pontosan lekövethető, mit akar Brüsszel

És hogy hol van mindez leírva? Ott van feketén-fehéren az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban, hívta fel a figyelmet a kormányfő.

„Nehéz olvasmány, ezért az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket. Precízen, pontosan, oldalszámokkal ellátva. A jelentést ma nyilvánosságra is hoztuk, itt elérhető”

– közölte.

„Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre”

– szögezte le Orbán Viktor.