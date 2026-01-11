„Itt a vége, fuss el véle” – Orbán Viktor brutálisan nekiment Brüsszelnek

Hírlevél
Az egész Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás, baloldali ráncfelvarrás. Orbán Viktor azt is elmondta rövid videójában, hogy miért bukott meg már most Brüsszel kísérlete a magyarországi hatalomátvételre.
Brüsszel terve 22 után 26-ban is befuccsolt. Igazán beláthatnák, kár a gőzért Brüsszelből, nem lehet leváltani a magyar kormányt. Nem lehet leváltani, mert mi nem bízunk az idegenekben és nem bízunk az idegenek helytartó jelöltjeiben sem – mondta el Orbán Viktor TikTok videójában, a Fidesz kongresszusán elhangzott beszédéből osztva meg részleteket.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón
Fotó: Ladóczki Balázs

Orbán Viktor: Az egész Tisza nevű társasjáték csak baloldali ráncfelvarrás

A miniszterelnök azt is hozzátette, itt hamar kiderül, hogy az egész Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás, baloldali ráncfelvarrás.

Orbán Viktor rámutatott, hogy Latabár Kálmán óta mindenki tudja, hogy az új férfihoz új műsor is kell. Amit most látunk, az a régi műsor új férfival – hangsúlyozta a miniszterelnök, azt is hozzátéve, hogy

ez itt a Duna táján eladhatatlan. Az ilyen színdarab mindig megbukik. Ha jól látom, már meg is bukott.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy amikor valaki önmerényletről, berepülő drónról és választási csalásról beszél, tudhatjuk, hogy már a választási vereségét magyarázza. Ráadásul amikor már Bajnai „megszorító” Gordont is ide kell vezényelni Londonból, akkor nagy a baj odaát – tette hozzá.

Amikor már Bajnait kell elővenni: egyre nagyobb a baj a Tisza Pártnál

Ahogyan a miniszterelnök a mindig is elbukott brüsszeli kísérletekkel kapcsolatban megjegyezte:

Hiába. Minden mesedélután véget ér egyszer. Itt a vége, fuss el véle, a vége már megvan, már csak a futás van hátra. Fussatok Brüsszelig, ott vár rátok Manfred Papa és Ursula mama, majd megvigasztal benneteket.”

