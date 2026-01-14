Hírlevél
21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Viktor a brüsszeli bizottság ma bemutatott és elfogadott tervéhez fűződő gondolatait osztotta meg Facebook-bejegyzésében.
Orbán ViktorBrüsszelminiszterelnökUkrajna

Orbán Viktor pontokba szedve foglalta össze, miért problémás a brüsszeli bizottság friss terve. A miniszterelnök posztjának lényege, hogy több alapfelvetést is tévesnek tart, és azt üzeni: a döntéshozóknak ideje a realitásokból kiindulni. 

Orbán Viktor öt pontban szedte szét a brüsszeli bizottság tervét Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor: A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon

A miniszterelnök többek között azt emelte ki, hogy tévút abban bízni, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből lehet visszafizetni. Ugyanígy vitatja azt a megközelítést is, amely azt állítja, hogy az idő nem az oroszoknak kedvez. 

Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.”

– zárta frappánsan bejegyzését Orbán Viktor.

Íme az 5 pont:

  1. Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.
  2. Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel.
  3. Aki szerint Ukrajna “lenyűgöző reformokat ért el”, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).
  4. Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.
  5. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.

 

 

