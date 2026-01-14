Orbán Viktor öt pontban szedte szét a brüsszeli bizottság tervét

Orbán Viktor a brüsszeli bizottság ma bemutatott és elfogadott tervéhez fűződő gondolatait osztotta meg Facebook-bejegyzésében.
Orbán Viktor pontokba szedve foglalta össze, miért problémás a brüsszeli bizottság friss terve. A miniszterelnök posztjának lényege, hogy több alapfelvetést is tévesnek tart, és azt üzeni: a döntéshozóknak ideje a realitásokból kiindulni.
Orbán Viktor: A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon
A miniszterelnök többek között azt emelte ki, hogy tévút abban bízni, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből lehet visszafizetni. Ugyanígy vitatja azt a megközelítést is, amely azt állítja, hogy az idő nem az oroszoknak kedvez.
Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.”
– zárta frappánsan bejegyzését Orbán Viktor.
Íme az 5 pont:
- Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.
- Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel.
- Aki szerint Ukrajna “lenyűgöző reformokat ért el”, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).
- Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.
- Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.
