Orbán Viktor súlyos figyelmeztetést tett! Ettől kell most igazán tartani

A legnagyobb veszedelmet egy kormányváltás épp azért jelentené, mert kiiktatná a magyar gazdaság működésének egyik általános alapelvét, a szolidaritást: a Brüsszelből ide ejtőernyőztetett leendő miniszterek felszámolnák a bankadót és a rezsicsökkentést – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök az Országos Önkormányzati Fórumon.

Orbán Viktor miniszterelnök az Országos Önkormányzati Fórumon (Fotó: Facebook)

A miniszterelnök a szolidaritási adóval kapcsolatban azt mondta: a szolidaritás nemcsak a gazdagabb és szegényebb települések viszonylatában jelenik meg, hanem az egész magyar gazdaság működésének egyik általános alapelve, hiszen a bankadó és a multiadó is egy szolidaritási adó. A Fidesz-KDNP ellenfelei két embert neveztek meg eddig, akiket egy magyar kormányzatban szívesen látnának, az egyik egy bankár, egy osztrák bank vezetője, a másik pedig egy nemzetközi multinacionális energiacég vezetője.

Orbán Viktor: Mindenről lehet beszélni

A bankadónak annyi, a rezsicsökkentésnek annyi – mutatott rá a kormányfő, aki szerint a Brüsszelből ide ejtőernyőztetett leendő minisztereknek az a dolguk, hogy felszámolják a magyar gazdaságban azokat a szolidaritási mechanizmusokat, amelyek segítségével ma az ország egyenletesen képes fejlődni. – Készen állok arra, hogy Navracsics Tibor miniszter segítségével a szolidaritási adó ügyét és a Versenyképes Járások Programját megtárgyaljuk, és a mostani transzfereknél találjanak igazságosabbakat, szerencsésebbeket. Mindenről lehet beszélni – mondta.

– Én azzal a tervvel rendelkezem, hogy a választások megnyerése után, miután a Brüsszelből ide ejtőernyőztetett bankárocskákat és multivezetőket innen kiseprűztük, fenn fogjuk tartani a magyar gazdaságban azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdaság egyes extraprofitot előállítani képes szektorai felelősséget vállaljanak a gazdaság más szektoraiért is, mert mégis egy nemzet, egy közösség vagyunk, és ezt mindenkinek tudomásul kell venni akkor is, hogyha egy osztrák bankból vagy egy holland energiacégből érkezett Magyarországra – jelentette ki Orbán Viktor.