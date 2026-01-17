Orbán Viktor: Csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni

A Digitális Polgári Körök (DPK) Miskolcon rendezett háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor arról beszélt, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni. A miniszterelnök szerint Brüsszel-párti kormánnyal hadigazdaság és megszorítások jönnének, a nemzeti oldal viszont képes kívül tartani Magyarországot a konfliktuson.

A kormányfő a Digitális Polgári Körök miskolci háborúellenes gyűlésén hangsúlyozta: csak az maradhat ki a háborúból, aki tudatosan és következetesen ezért dolgozik. Orbán Viktor szerint a választás tétje világos: béke és fejlődés, vagy háború és hadigazdaság.Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Orbán Viktor: A békét nem adják ingyen, ki is kell maradni a háborúból

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ők ki akarnak maradni, de a Tisza Párt és a DK nem.

Ha a jelenlegi kormánypártok nyerik a választást, akkor marad a béke, ha ők nyerik a választást, akkor jön a háború. Ők az európai háborús uszító pártszövetséghez tartoznak, ők az európai háborúpárt magyar lerakata, a Tisza Párt európai főnöke, Manfred Weber az első számú európai háborús uszító”

- jelentette ki a kormányfő.

Ha itt Brüsszel-párti kormány lesz, akkor beletolnak bennünket a háborúba és abba a gazdaságpolitikába, ami a háborút finanszírozza. Az egy hadigazdaság, és akkor az összes tervre, a minimálbéremelésre, a saját otthonra, a kétgyermekes nők adómentességére, a családi adókedvezmény megduplázására keresztet vethetünk."

- tette hozzá Orbán Viktor.

Két világháború is zajlott, és nem tudtunk kimaradni, Tisza Istvánnak vagy Horthy Miklósnak nem sikerült, a nagy kérdés, hogy nekünk sikerülhet-e, és szerintem lehetséges"

- mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy úgy építik a nemzetközi kapcsolatokat, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból.

Leszögezte, hogy jó dolognak tartja az újítást és a merészséget, de „mindennek rendelt ideje van". A kormányfő beszélt arról is, hogy habár ő már "öreg csóka", mégis minden tudására, tapasztalatára, ismeretére szüksége van ahhoz, hogy esély legyen arra, hogy kívül tartsa az országot a háborún.

Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, biztosra kell menni, ezért mondom, hogy a Fidesz a biztos választás"

- zárta felszólalását Orbán Viktor.