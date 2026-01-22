A történelmi megállapodás után jelentkezett Orbán Viktor

Hírlevél
A miniszterelnök Davosban jelentette be, hogy Magyarország alapító országként csatlakozott egy új nemzetközi békekezdeményezéshez. Orbán Viktor szerint a háború mindazt veszélybe sodorja, amit az elmúlt másfél évtizedben sikerült felépíteni.
orbán viktorBrüsszeldavosBéketanácsháború

Új nemzetközi kezdeményezés indult útjára Davosban, amelynek Magyarország is az alapítói között van. Orbán Viktor közösségi oldalán hangsúlyozta: hazánknak békére van szüksége ahhoz, hogy tovább fejlődhessen, mert a háború nemcsak emberéleteket, hanem gazdasági és társadalmi eredményeket is romba dönthet.

Orbán Viktor
Orbán Viktor bejelentette: Magyarország alapító országként csatlakozott egy új nemzetközi békekezdeményezéshez. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Mint írta:

Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon.

A Béketanács ötlete tavaly szeptemberben merült fel, amikor Donald Trump bemutatta a Gázai övezet háborújának lezárását célzó béketervét. Az elképzelés szerint a testület eredetileg Gáza háború utáni irányítását és újjáépítésének koordinálását szolgálná, a Reuters által látott alapító dokumentum azonban ennél jóval szélesebb hatáskört vázol fel. A Béketanács globális konfliktusok kezelésében is szerepet kapna, és lényegében az ENSZ alternatívájaként jelenne meg a nemzetközi politikában.

A háború ára: infláció, szankciók, bizonytalanság

A kormányfő szerint a fegyveres konfliktusok inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozzák magukkal, ezért Magyarország nem visszalépni, hanem előre haladni akar. 

Mint fogalmazott, a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk, éppen ezért hazánk támogat minden olyan nemzetközi kezdeményezést, amely a konfliktusok megelőzését és megfékezését szolgálja.

Orbán Viktor kiemelte: a Béketanács célja a nemzetek és a családok biztonságának és nyugalmának garantálása, Magyarország pedig aktív részvételével kíván hozzájárulni ehhez. A miniszterelnök szerint ezen dolgoznak ma Davosban, majd az egyeztetések este Brüsszelben folytatódnak.

