A történelmi megállapodás után jelentkezett Orbán Viktor

Új nemzetközi kezdeményezés indult útjára Davosban, amelynek Magyarország is az alapítói között van. Orbán Viktor közösségi oldalán hangsúlyozta: hazánknak békére van szüksége ahhoz, hogy tovább fejlődhessen, mert a háború nemcsak emberéleteket, hanem gazdasági és társadalmi eredményeket is romba dönthet.

Orbán Viktor bejelentette: Magyarország alapító országként csatlakozott egy új nemzetközi békekezdeményezéshez. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Mint írta:

Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon.

A Béketanács ötlete tavaly szeptemberben merült fel, amikor Donald Trump bemutatta a Gázai övezet háborújának lezárását célzó béketervét. Az elképzelés szerint a testület eredetileg Gáza háború utáni irányítását és újjáépítésének koordinálását szolgálná, a Reuters által látott alapító dokumentum azonban ennél jóval szélesebb hatáskört vázol fel. A Béketanács globális konfliktusok kezelésében is szerepet kapna, és lényegében az ENSZ alternatívájaként jelenne meg a nemzetközi politikában.

A háború ára: infláció, szankciók, bizonytalanság

A kormányfő szerint a fegyveres konfliktusok inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozzák magukkal, ezért Magyarország nem visszalépni, hanem előre haladni akar.

Mint fogalmazott, a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk, éppen ezért hazánk támogat minden olyan nemzetközi kezdeményezést, amely a konfliktusok megelőzését és megfékezését szolgálja.

Orbán Viktor kiemelte: a Béketanács célja a nemzetek és a családok biztonságának és nyugalmának garantálása, Magyarország pedig aktív részvételével kíván hozzájárulni ehhez. A miniszterelnök szerint ezen dolgoznak ma Davosban, majd az egyeztetések este Brüsszelben folytatódnak.