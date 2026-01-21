Új világrend küszöbén: Orbán Viktor Trump meghívására Davosba utazik

A bejelentésre a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Deák Dániel szerint Donald Trump davosi meghívása messze túlmutat egy szimbolikus diplomáciai gesztuson: a Béketanács létrejötte annak az új világrendnek az első kézzelfogható jele, amelyről Orbán Viktor már évek óta beszél – és amelyben a liberális világrend lezárul, egy új korszak intézményi struktúrái pedig formálódni kezdenek.
Orbán Viktoron keresztül Magyarország helyet kap az új struktúrák építésénél
A mostani meghívás nagyjából ahhoz hasonlítható, mintha Magyarország az ENSZ Biztonsági Tanácsában kapott volna helyet annak alapításánál”
– hangsúlyozta az elemző. Hozzátette, hogy Orbán Viktor részvétele egyértelműen jelzi: hazánk nem elszenvedője, hanem nyertese lehet a globális átalakulásnak. A davosi találkozó Deák szerint visszaigazolja azt a magyar külpolitikai stratégiát is, amely nem ideológiai alapon, hanem pragmatikusan, minden nagyhatalommal keresi az együttműködést. A Béketanács megalapítása így nemcsak külpolitikai siker, hanem hosszú távú stratégiai befektetés is Magyarország jövőjébe.
A találkozót követően Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, ahol részt vesz a rendkívüli miniszterelnöki csúcson
– vagyis a békeépítés globális színtere után az európai vitákban is képviseli Magyarország álláspontját.