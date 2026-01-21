Új világrend küszöbén: Orbán Viktor Trump meghívására Davosba utazik

Orbán Viktoron keresztül Magyarország helyet kap az új struktúrák építésénél

A mostani meghívás nagyjából ahhoz hasonlítható, mintha Magyarország az ENSZ Biztonsági Tanácsában kapott volna helyet annak alapításánál”

– hangsúlyozta az elemző. Hozzátette, hogy Orbán Viktor részvétele egyértelműen jelzi: hazánk nem elszenvedője, hanem nyertese lehet a globális átalakulásnak. A davosi találkozó Deák szerint visszaigazolja azt a magyar külpolitikai stratégiát is, amely nem ideológiai alapon, hanem pragmatikusan, minden nagyhatalommal keresi az együttműködést. A Béketanács megalapítása így nemcsak külpolitikai siker, hanem hosszú távú stratégiai befektetés is Magyarország jövőjébe.

A találkozót követően Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, ahol részt vesz a rendkívüli miniszterelnöki csúcson

– vagyis a békeépítés globális színtere után az európai vitákban is képviseli Magyarország álláspontját.