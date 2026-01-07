Orbán Viktor: Így kell kinéznie egy modern európai fővárosnak.

Ez nem jelent mást, minthogy egy baloldali kormányzás esetén, Budapest utcáin újra megjelennének a migránsok. Visszajönnének azok az áldatlan állapotok, amiket 2015-ben egyszer már átélt az ország.

Hála a Jóistennek, hogy Magyarország kimaradt a migrációból. 2015-ben Magyarországot ez sokkhatásként érte és volt mit megőriznie, míg Nyugat-Európában már közönséges jelenség volt, ott már évtizedekkel korábban megkezdődött a lakosságcsere”

– fejtette ki ezt már korábban a miniszterelnök.

Ettől már egyszer sikerült Budapestet megszabadítani, úgyhogy

Itt nem kell tartani a migráció okozta áldatlan állapotoktól.”

A kormányzat is támogatja ezt a maga zéró tolerancia politikájával”

– tette hozzá. Magyarországon nem léphetnek fel Izraellel szemben uszító zenekarok, ahogy erőszakos migránsok sincsenek, és nem is lesznek.

Ennek megfelelően,

Nincs még egy olyan európai ország, ahol a fővárosukban élő zsidó közösségek akárcsak megközelítő biztonságérzettel rendelkeznének, mint itt Budapesten.”

A migrációs paktum teljesen ellentétes Magyarország érdekeivel.