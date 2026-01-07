Orbán Viktor: Így kell kinéznie egy modern európai fővárosnak.

Orbán Viktor elmondta, hogy Budapesten is az egyik legnagyobb probléma a migráció kérdése.
Brüsszelben ugyanis megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy 2026. június 12-étől kellene alkalmaznia a migrációs paktum szabályait. Ennek részeként évente mintegy 23 ezer menedékkérelem elbírálását várnák el az országtól.
Ez nem jelent mást, minthogy egy baloldali kormányzás esetén, Budapest utcáin újra megjelennének a migránsok. Visszajönnének azok az áldatlan állapotok, amiket 2015-ben egyszer már átélt az ország.
Hála a Jóistennek, hogy Magyarország kimaradt a migrációból. 2015-ben Magyarországot ez sokkhatásként érte és volt mit megőriznie, míg Nyugat-Európában már közönséges jelenség volt, ott már évtizedekkel korábban megkezdődött a lakosságcsere”
– fejtette ki ezt már korábban a miniszterelnök.
Ettől már egyszer sikerült Budapestet megszabadítani, úgyhogy
Itt nem kell tartani a migráció okozta áldatlan állapotoktól.”
A kormányzat is támogatja ezt a maga zéró tolerancia politikájával”
– tette hozzá. Magyarországon nem léphetnek fel Izraellel szemben uszító zenekarok, ahogy erőszakos migránsok sincsenek, és nem is lesznek.
Ennek megfelelően,
Nincs még egy olyan európai ország, ahol a fővárosukban élő zsidó közösségek akárcsak megközelítő biztonságérzettel rendelkeznének, mint itt Budapesten.”
A migrációs paktum teljesen ellentétes Magyarország érdekeivel.