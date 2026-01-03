Hírlevél
orbán viktor

Egy újabb különleges videó, és egy újabb üzenet Orbán Viktortól

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Mi egy élhető, biztonságos, kiszámítható jövőt szeretnénk a gyermekeinknek és az unokáinknak – üzente Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, ahol egy videóban Laczkó-Zsámboki Angéla kecskeméti önkormányzati képviselő mondja el gondolatait.
orbán viktorfideszlaczkó - zsámboki angélaháborúbéke

Mivel Laczkó-Zsámboki Angéla és családja 2019-ben költözött vissza Magyarországra, ezért a saját bőrükön érezték az illegális migráció hátrányos hatásait.

Orbán Viktor újabb hírt szállít.
Orbán Viktor újabb üzenete. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A képviselő asszony elmondta, hogy örül, amiért itt nevelheti a gyermekeit, hiszen ő is egy négy gyermekes édesanya. 26 éves fia miatt aggódik, hiszen már hallani arról, hogy sorozzák be a fiatalokat, illetve behívják a kötelező katonai vizsgálatra.

Itt a következő: Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot

Ez sokakat megrémít, de mindenki reménykedik, hogy így is sikerül kimaradni a háborúból.

Tudom, hogy a Fidesz nem tökéletes, de csak velük tudjuk megőrizni ez a gazdasági biztonságunkat, és szabadságunkat”

 – zárta gondolatait Laczkó-Zsámboki Angéla.

 

