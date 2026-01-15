„Személyesen adtam át Ildikó néninek a gondosórát. Vele együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!” – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán csütörtökön.

Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök azzal kapcsolatban tett közzé bejegyzést, hogy Magyarországon már egymillió idős rendelkezik gondosórával. Az egymilliomodik gondosóra tulajdonosa személyesen Orbán Viktortól vehette át a készüléket.

Orbán Viktor: Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!

Ahogyan már lapunk is írt róla, a Gondosóra program nemcsak Magyarországon, hanem világszinten is példaértékű kezdeményezés. Az eszköz az év minden napján, a nap 24 órájában vigyáz az idős emberek biztonságára.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár korábban közösségi oldalán emelte ki a Gondosóra program jelentőségét, hangsúlyozva:

A Gondosóra a világon egyedülálló, az év 365 napján, napi 24 órában vigyáz idős szeretteinkre.”

A politikus rámutatott, hogy a kezdeményezés az elmúlt években számos emberéletet mentett meg, miközben egyre több család számára nyújt megnyugvást.