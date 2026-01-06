Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk a béke pártján

Orbán Viktor a közösségi oldalán az egyik legújabb videós Facebook-bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Európában egyre erősödnek a békepárti hangok, és a háborús logikával szemben mind többen keresnek alternatívát.

A miniszterelnök úgy látja, hogy Európában egyre többen fordulnak szembe a háborús logikával, és keresik a béke és a stabilitás útját. Orbán Viktor szerint a hadigazdaság és a háború finanszírozása társadalmi ellenállást vált ki, amely 2026-ban meglepő erővel jelenhet meg Nyugat-Európában (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI/)

Orbán Viktor szerint fordulat közeleg Európában

Orbán Viktor a videós üzenetében arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban érezhető változás indult el Európában a háború megítélésében. A miniszterelnök szerint ma már nem Magyarország az egyetlen ország, amely a hadigazdaság és a háborús finanszírozás helyett más utat javasol.

Egyre többen vagyunk. Én már látom a jeleket”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy bár még mindig csak néhány ország képviseli ezt az álláspontot, a tendencia egyértelműen a békepárti gondolkodás erősödését mutatja.

A kormányfő szerint az Európai Unión belül jelenleg is domináns háborús logikával szemben egy alternatív stratégia körvonalazódik.

Most már nem egyedül, de még mindig csak néhányan vagyunk olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, a háborús hadviselés logikája helyett egy teljesen más stratégiát javaslunk. Ez a béke, a stabilitás, a békekötés és a békegazdaság”

– mondta Orbán Viktor, majd felidézte, hogy legutóbb már három ország képviselte ezt az irányt, és meggyőződése szerint a kör tovább fog bővülni, így 2026 egész Európában sorsfordító év lehet ebből a szempontból.

Meglátják, meglepő erővel törnek majd föl a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki az ukrajnai háború finanszírozásának költségeire is kitért. Emlékeztetett arra, hogy az ukrán vezetés a következő tíz évre 800 milliárd eurót kért katonai és biztonsági kiadások nélkül is, miközben az európai gazdaság szerinte lejtmenetben van.

Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét. Az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket. Tehát ennek előbb-utóbb valamilyen társadalmi mozgalomban meg kell jelennie Nyugat-Európában. Ennek látom a jeleit”

– fogalmazott a kormányfő.