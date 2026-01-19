Orbán Viktor elárulta, hol lesz a következő háborúellenes gyűlés – videó

– Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár – írta a miniszterelnök Facebook-oldalán. Orbán Viktor feltöltött egy visszaemlékező videót is a miskolci gyűlésről.
A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. A szegedi eseményt megelőzően négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:
november 15-én Győrben,
november 29-én Nyíregyházán,
december 6-án Kecskeméten,
december 13-án pedig Mohácson találkoztak a résztvevők.
A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.