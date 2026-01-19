Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Időjárás

Nem tréfa, jön a mélyfagy: az év eddigi leghidegebb napjai következnek

Háborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor elárulta, hol lesz a következő háborúellenes gyűlés – videó

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nagy sikerű háborúellenes gyűléssorozat folytatódik, erről Orbán Viktor miniszterelnök tett bejelentést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúellenes GyűlésOrbán ViktorMiskolc

– Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár – írta a miniszterelnök Facebook-oldalán. Orbán Viktor feltöltött egy visszaemlékező videót is a miskolci gyűlésről.

Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. A szegedi eseményt megelőzően négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

november 15-én Győrben,
november 29-én Nyíregyházán,
december 6-án Kecskeméten,
december 13-án pedig Mohácson találkoztak a résztvevők.
A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!