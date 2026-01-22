Orbán Viktor elárulta, melyek a kedvenc filmjei

Megkérdezték a kormány tagjait kedvenc filmjeikről. Orbán Viktor válaszában a Krúdy Gyula művei alapján készült filmeket nevezte meg, míg Lázár János a Macskafogót, több államtitkár pedig a Csinibabát említette.
