Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, melyek a kedvenc filmjei

Megkérdezték a kormány tagjait kedvenc filmjeikről. Orbán Viktor válaszában a Krúdy Gyula művei alapján készült filmeket nevezte meg, míg Lázár János a Macskafogót, több államtitkár pedig a Csinibabát említette.
Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Krúdy Gyula művei alapján készült filmek állnak hozzá a legközelebb. A kormánytagok válaszai alapján többek számára is magyar klasszikusok jelentik a legfontosabb filmes élményeket. 

Lázár János a Macskafogót nevezte meg kedvenc filmjeként, míg több államtitkár a Csinibabát említette.

@viktor_a_tiktokon Éljünk bárhol a világon, a legjobb dolog, hogy magyarok vagyunk benne. Isten éltessen minden magyart a Magyar Kultúra Napján! 🇭🇺 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

