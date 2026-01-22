Orbán Viktor elárulta, melyek a kedvenc filmjei

Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Krúdy Gyula művei alapján készült filmek állnak hozzá a legközelebb. A kormánytagok válaszai alapján többek számára is magyar klasszikusok jelentik a legfontosabb filmes élményeket.

Orbán Viktor elárulta, melyek a kedvenc filmje

Lázár János a Macskafogót nevezte meg kedvenc filmjeként, míg több államtitkár a Csinibabát említette.