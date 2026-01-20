Hírlevél
miniszterelnök

Orbán Viktor elárulta, miért érdemes a Fideszre szavazni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor egy megszólalásában nyíltan beszélt arról, miért tartja fontosnak, hogy a fiatalok a Fideszt válasszák. A miniszterelnök szerint sehol Európában nem kapnak a fiatalok akkora támogatást az önálló életkezdéshez, mint Magyarországon.
Egy fiatal kérdésére reagált egy videós montázsban Orbán Viktor, amikor arról beszélt, miért tartja fontosnak, hogy a fiatalok a Fidesz politikáját támogassák. A kérdés így hangzott: „Én fideszes akarok lenni. Szeretném megérteni, hogy miért legyek fideszes.”

Miskolc, 2026. január 17. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor mögött sorakoznak a fiatalok
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/

Orbán Viktor válaszában világossá tette: szerinte a döntés alapja nem ideológia, hanem az, hogy a kormány milyen konkrét lehetőségeket kínál a fiataloknak az életkezdéshez. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Fidesz kormányzása alatt olyan támogatási rendszer épült ki, amely Európában is ritkának számít.

A miniszterelnök közvetlenül a magyar fiatalokhoz fordulva fogalmazta meg üzenetét. „Hahó, magyar fiatalok! Legyetek résen és hallgassatok az eszetekre! Csatlakozzatok hozzánk!” – mondta.

Orbán Viktor szerint a kormány célja az, hogy a fiatalok minél hamarabb önálló életet kezdhessenek. Ennek részeként említette a 3 százalékos otthonteremtési hitelt, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességét, valamint a diákhitel és a munkáshitel lehetőségét.

 

