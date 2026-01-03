Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump megtámadta Venezuelát – új háború törhetett ki!

Elképesztő!

Terrortámadásra készült egy fiatal szilveszterkor az ISIS nevében – sokkoló részletek

elon musk

Orbán Viktor: A migráció mélyen társadalmi és politikai dimenziókat is magában foglal

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg a migráció európai kezelésével kapcsolatban. Szerinte a migráció nem csupán demográfiai, hanem politikai következményekkel is jár, bár nem ezt a szót használta, népességcserét is magában foglal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elon muskorbán viktororbánminiszterelnökmigráció

Éles kritikát fogalmazott meg a migráció európai kezelésével kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök. Nem először tette ezt, ám a Mandiner beszámolója alapján eddig kimondatlan dolgokról beszélt.

orbán viktor, Washington, 2025. november 7.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor a migráció kevésbé hangoztatott következményeire hívta fel a figyelmet
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

„A migrációs kérdés olyan bonyolult” – kezdte beszédét – amire Elon Musk az X-en reagált –, majd jogi szempontból leegyszerűsítette a problémát: 

„Átmenni a határon engedély nélkül, bűncselekmény. Pont.”

Szerinte azonban a migráció valójában egyfajta csere, amely az eredeti, született választók cseréjével jár, valakire másra. Ez a kijelentés arra utal, hogy a migráció nem csupán demográfiai, hanem politikai következményeket is magában hordoz. A miniszterelnök ezzel lényegében kimondta, hogy a migrációnak lehet egy olyan vetülete, hogy tudatos népességcsere zajlik. Orbán szerint a migráció a baloldal részletes, érvényes terve, amely nélkülöz minden összeesküvés-elméletet. 

A világ leggazdagabb embereként számon tartott Elon Musk Orbán Viktor szavaihoz annyit fűzött hozzá: igaz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!