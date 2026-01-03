Orbán Viktor: A migráció mélyen társadalmi és politikai dimenziókat is magában foglal

Éles kritikát fogalmazott meg a migráció európai kezelésével kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök. Nem először tette ezt, ám a Mandiner beszámolója alapján eddig kimondatlan dolgokról beszélt.

Orbán Viktor a migráció kevésbé hangoztatott következményeire hívta fel a figyelmet

„A migrációs kérdés olyan bonyolult” – kezdte beszédét – amire Elon Musk az X-en reagált –, majd jogi szempontból leegyszerűsítette a problémát:

„Átmenni a határon engedély nélkül, bűncselekmény. Pont.”

Szerinte azonban a migráció valójában egyfajta csere, amely az eredeti, született választók cseréjével jár, valakire másra. Ez a kijelentés arra utal, hogy a migráció nem csupán demográfiai, hanem politikai következményeket is magában hordoz. A miniszterelnök ezzel lényegében kimondta, hogy a migrációnak lehet egy olyan vetülete, hogy tudatos népességcsere zajlik. Orbán szerint a migráció a baloldal részletes, érvényes terve, amely nélkülöz minden összeesküvés-elméletet.

A világ leggazdagabb embereként számon tartott Elon Musk Orbán Viktor szavaihoz annyit fűzött hozzá: igaz.