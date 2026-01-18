Orbán Viktor elképesztő képeket osztott meg – önnek is látnia kell

„Európában háborús készülődés zajlik. A brüsszeliek elhatározták, hogy mindenáron támogatják Ukrajnát. Hatalmas nyomást gyakorolnak a tagállamokra, hiszen tőlük kell a pénz, a fegyver és a katona. De van egy kis bökkenő: szerintünk ez nem a mi háborúnk! Mi nem küldünk katonát, nem küldünk pénzt és nem küldünk fegyvert!" - írta a posztjához a miniszterelnök.