Rendkívüli

Orbán Viktor elképesztő képeket osztott meg – önnek is látnia kell

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy csokorra valót a szombati Háborúellenes gyűlés képeiből. Mutatjuk!
Orbán ViktorDPKHáborúellenes Gyűlés

„Európában háborús készülődés zajlik. A brüsszeliek elhatározták, hogy mindenáron támogatják Ukrajnát. Hatalmas nyomást gyakorolnak a tagállamokra, hiszen tőlük kell a pénz, a fegyver és a katona. De van egy kis bökkenő: szerintünk ez nem a mi háborúnk! Mi nem küldünk katonát, nem küldünk pénzt és nem küldünk fegyvert!" - írta a posztjához a miniszterelnök. 

