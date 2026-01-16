Orbán Viktor elmondta, hogy miért a Fidesz a biztos választás

Hírlevél
Ha 2026-ra gondolunk, akkor is igaz az, hogy általában az életben a biztos választás a jó választás. Kockáztatni csak akkor szabad, amikor az idő ezt megengedi, de most itt 2026-ban ez azt jelenti, hogy biztos választás az, ami a 2026-os, a 2027-es és a 2028-as évben rejlő veszélyeket képes csökkenteni, és ezekben az években előttünk álló lehetőségeket meg képes kihasználni. És a Fidesz ilyen párt! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.
Nagyon nagyot ment az interneten a biztos választás szlogen. De miért a Fidesz a biztos választás? – kérdezték Orbán Viktortól a videójában.

A miniszterelnök ezt válaszolta:

Ha 2026-ra gondolunk, akkor is igaz az, hogy általában az életben a biztos választás a jó választás. Kockáztatni csak akkor szabad, amikor az idő ezt megengedi, de most itt 2026-ban ez azt jelenti, hogy biztos választás az, ami a 2026-os, a 2027-es és a 2028-as évben rejlő veszélyeket képes csökkenteni, és ezekben az években előttünk álló lehetőségeket meg képes kihasználni. És a Fidesz ilyen párt! Mi a veszélyekkel szemben megvédjük az országot, a lehetőségeket pedig mindig kiaknázzuk az ország javára. Tehát a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Ezt látni kell: Orbán Viktor kommentekre reagált

 

