Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Fagy

Akár 30 centi hó is jöhet: riasztást adtak ki több vármegyére

Orbán Viktor

Orbán Viktor elmondta, mit jelent a magyar út

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország békegazdaságot épít, ezért olyan intézkedések léptek hatályba január elsejével, amelyek Nyugat-Európában ma elképzelhetetlenek. A 2026-os választások tétje, hogy vagy a brüsszeli úton haladunk tovább, amely háborúhoz és gazdasági megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, amely békét és fejlődést hoz Magyarország számára – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelbékepártinemzetközi sajtótájékoztatóbéremelésMagyarország

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy január elsejével a kormány befejezi a családi adókedvezmények megduplázását. Ennek fontos eleme, hogy a 30 év alatti, gyermekes édesanyák szja-mentesek lesznek. A minimálbér 11 százalékkal nő, megkezdődik egy vállalati adócsökkentési program mintegy 90 milliárd forint értékben. Bevezeti a kormány a 14. havi nyugdíjat, és folytatódik a fix 3 százalékos első otthonteremtést célzó hitelprogram. Február elsejével hathavi fegyverpénzt fizetnek ki a fegyveres testületeknél dolgozóknak – sorolta.

Évindító nemzetközi sajtótájékoztató, Évindítónemzetközisajtótájékoztató, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.01.05.
Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó sajtótájékoztatót tart Budapesten, 2026. január 5-én (Fotó: Polyák Attila) 

Orbán Viktor: Emelkedik a tanárok, az egészségügyi és gyermekvédelmi dolgozók bére

Orbán Viktor kitért arra is, hogy folytatódik a tanárok béremelése, 

2026 év végére a tanárok átlagbére el fogja érni a 936 ezer forintot Magyarországon.

A közigazgatásban, a területi közigazgatásban, a szociális rendszerben és a kulturális rendszerben dolgozók esetében 15 százalékos béremelés történik. 

Az igazságügyi dolgozók számára hároméves programot hirdettek meg, amely 2026-ban folytatódik és 2027-ben fejeződik be. 

A bírák fizetése 48, a bírósági fogalmazóké 89, a bírósági alkalmazottaké pedig 100 százalékkal nő. 

Emlékeztetett, hogy a napenergia tárolására lakossági energiatárolási programot hirdetett a kormány, amelyben 2,5 millió forint támogatást igényelhetnek az otthonukban napelemeket alkalmazó családok, vagy akik napelemet szándékoznak alkalmazni a jövőben.

Orbán Viktor: Magyarország a háborús helyett békegazdaságot épít, és már nincs egyedül – ÉLŐ

Két választás van: a magyar vagy a brüsszeli út

Orbán Viktor hangsúlyozta, a 2026-os választások tétje, hogy 

vagy a brüsszeli úton haladunk tovább, amely háborúhoz és gazdasági megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton haladunk, amely békét és fejlődési lehetőséget hoz Magyarország számára. 

Utóbbi lehetővé tesz egy erősebb Magyarország felépítését, amely erősebb gazdaságot és jobb életet jelent a magyarok számára – mondta a kormányfő a sajtótájékoztatón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!