Orbán Viktor elmondta, mit jelent a magyar út

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy január elsejével a kormány befejezi a családi adókedvezmények megduplázását. Ennek fontos eleme, hogy a 30 év alatti, gyermekes édesanyák szja-mentesek lesznek. A minimálbér 11 százalékkal nő, megkezdődik egy vállalati adócsökkentési program mintegy 90 milliárd forint értékben. Bevezeti a kormány a 14. havi nyugdíjat, és folytatódik a fix 3 százalékos első otthonteremtést célzó hitelprogram. Február elsejével hathavi fegyverpénzt fizetnek ki a fegyveres testületeknél dolgozóknak – sorolta.

Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó sajtótájékoztatót tart Budapesten, 2026. január 5-én (Fotó: Polyák Attila)

Orbán Viktor: Emelkedik a tanárok, az egészségügyi és gyermekvédelmi dolgozók bére

Orbán Viktor kitért arra is, hogy folytatódik a tanárok béremelése,

2026 év végére a tanárok átlagbére el fogja érni a 936 ezer forintot Magyarországon.

A közigazgatásban, a területi közigazgatásban, a szociális rendszerben és a kulturális rendszerben dolgozók esetében 15 százalékos béremelés történik.

Az igazságügyi dolgozók számára hároméves programot hirdettek meg, amely 2026-ban folytatódik és 2027-ben fejeződik be.

A bírák fizetése 48, a bírósági fogalmazóké 89, a bírósági alkalmazottaké pedig 100 százalékkal nő.

Emlékeztetett, hogy a napenergia tárolására lakossági energiatárolási programot hirdetett a kormány, amelyben 2,5 millió forint támogatást igényelhetnek az otthonukban napelemeket alkalmazó családok, vagy akik napelemet szándékoznak alkalmazni a jövőben.