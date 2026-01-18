Orbán Viktor elmondta, mi a nemzeti célok elérésének négy alapfeltétele

A miniszterelnök a legfontosabbnak azt nevezte, hogy létrehoztuk a munkaalapú gazdaságot és a családalapú társadalmat. „A következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét. Mi erre vállalkoztunk, erre építjük a magyarok jövőjét” – jelentette ki.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén a miskolci DVTK Arénában, 2026. január 17-én (Fotó:

Fotó: Polyák Attila)

Orbán Viktor kifejtette, négy alapvető feltétele van bármilyen jövőbeli nagy cél elérésének.

Az első, hogy ki kell maradni a háborúból. „Az, hogy Magyarországot belesodorják, belekényszerítik egy háborúba, nem egy elméleti lehetőség, nem olyasmi, ami messze van.

Ez minden nap kopogtat az ajtónkon, és nekem minden nap ezt az ajtót kézzel-lábbal bezárva kell tartanom”

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: A magyarok pénze ne menjen Ukrajnába!

A másik, hogy a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak. „Lehet, hogy ez szigorúan hangzik, de ha nincs pénzed, nincs nagy terv” – tette hozzá.

Harmadik előfeltételnek a teljes foglalkoztatottságot nevezte meg.

A magyar gazdaság ma azért erős, mert mindenki, aki munkaképest és meg akar élni, annak valamit dolgoznia kell.”

Negyedikként a családalapú társadalmat jelölte meg. „Azok a magyarok, akikhez én tartozom, azt gondolják, hogy a társadalom alapegysége nem az egyén, hanem a család” – fogalmazott.

Ha mindezek a feltételek megvannak, akkor beszélhetünk nagy tervekről”

– jelentette ki Orbán Viktor a Háborúellenes gyűlésen.