Orbán Viktor elmondta, mi a nemzeti célok elérésének négy alapfeltétele

A miniszterelnök a legfontosabbnak azt nevezte, hogy létrehoztuk a munkaalapú gazdaságot és a családalapú társadalmat. „A következő feladat: kimaradni a háborúból és itthon tartani a magyarok pénzét. Mi erre vállalkoztunk, erre építjük a magyarok jövőjét” – jelentette ki.
Orbán Viktor kifejtette, négy alapvető feltétele van bármilyen jövőbeli nagy cél elérésének.
Az első, hogy ki kell maradni a háborúból. „Az, hogy Magyarországot belesodorják, belekényszerítik egy háborúba, nem egy elméleti lehetőség, nem olyasmi, ami messze van.
Ez minden nap kopogtat az ajtónkon, és nekem minden nap ezt az ajtót kézzel-lábbal bezárva kell tartanom”
– mondta a kormányfő.
Orbán Viktor: A magyarok pénze ne menjen Ukrajnába!
A másik, hogy a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak. „Lehet, hogy ez szigorúan hangzik, de ha nincs pénzed, nincs nagy terv” – tette hozzá.
Harmadik előfeltételnek a teljes foglalkoztatottságot nevezte meg.
A magyar gazdaság ma azért erős, mert mindenki, aki munkaképest és meg akar élni, annak valamit dolgoznia kell.”
Negyedikként a családalapú társadalmat jelölte meg. „Azok a magyarok, akikhez én tartozom, azt gondolják, hogy a társadalom alapegysége nem az egyén, hanem a család” – fogalmazott.
Ha mindezek a feltételek megvannak, akkor beszélhetünk nagy tervekről”
– jelentette ki Orbán Viktor a Háborúellenes gyűlésen.