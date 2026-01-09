Orbán Viktor: Felgyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását – ebből háború lehet

Háborúpárti terv Brüsszelben

Orbán Viktor szerint Ukrajna belépése nemcsak politikai, hanem katonai kockázatot is jelentene, hiszen „ha Ukrajna belép az EU-ba, behozza a háborút is”. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ez Manfred Weber és Ursula von der Leyen terve, miközben Brüsszel már 90 milliárd eurónyi hadikölcsönt adott Ukrajnának.

Ezt a pénzt csak akkor kapják vissza, ha legyőzik Oroszországot – ehhez pedig előbb-utóbb katonákat is küldeni kell”

– figyelmeztetett a kormányfő, hangsúlyozva: Magyarországot csak egy szuverén, nemzeti és patrióta kormány tudja távol tartani a háborútól, míg egy ukránbarát, brüsszeli bábkormány minden külső parancsot végrehajtana. Szerinte ez a közelgő választás valódi tétje.