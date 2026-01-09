Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Részletek

Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

orbán viktor

Orbán Viktor: Felgyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását – ebből háború lehet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna már 2027-ben csatlakozna az Európai Unióhoz, ami a miniszterelnök szerint beláthatatlan következményekkel járna Európa számára. Orbán Viktor a Harcosok Klubjának küldött üzenetében világossá tette: Magyarország célja a háborúból való kimaradás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktoruniós csatlakozásukrajnaursula von der leyenfelgyorsítás

Éles hangvételű üzenetben figyelmeztetett a veszélyekre Orbán Viktor, aki szerint Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítása nem tiszteli a magyarok döntését, és közvetlenül sodorná háborúba Európát. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet a Harcosok Klubjában, hogy az ukrán béketerv és az ukrán kormány nyilatkozatai egyaránt a 2027-es csatlakozással számolnak.

Orbán Viktor
Brüsszel fel akarja gyorsítani Ukrajna EU-s csatlakozását – figyelmeztet Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Mutatjuk, mennyi az a 800 milliárd, amit Ukrajna éppen kér

Háborúpárti terv Brüsszelben

Orbán Viktor szerint Ukrajna belépése nemcsak politikai, hanem katonai kockázatot is jelentene, hiszen „ha Ukrajna belép az EU-ba, behozza a háborút is”. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ez Manfred Weber és Ursula von der Leyen terve, miközben Brüsszel már 90 milliárd eurónyi hadikölcsönt adott Ukrajnának. 

Ezt a pénzt csak akkor kapják vissza, ha legyőzik Oroszországot – ehhez pedig előbb-utóbb katonákat is küldeni kell”

– figyelmeztetett a kormányfő, hangsúlyozva: Magyarországot csak egy szuverén, nemzeti és patrióta kormány tudja távol tartani a háborútól, míg egy ukránbarát, brüsszeli bábkormány minden külső parancsot végrehajtana. Szerinte ez a közelgő választás valódi tétje.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!